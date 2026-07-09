Tăng cường hợp tác chiến lược về phát triển năng lực sản xuất vaccine thế hệ mới

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, đồng hành cùng với Chính phủ trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội luôn lắng nghe, ủng hộ việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất và phát triển ngành công nghiệp vaccine trong nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, hội nghị mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần hợp tác chiến lược y tế và khoa học công nghệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Nhìn lại đại dịch COVID-19, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, có thể rút ra bài học sâu sắc rằng, tự chủ công nghệ phát triển vaccine không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế mà là vấn đề an ninh y tế, an ninh con người và sự ổn định kinh tế - xã hội. Trước những thách thức khó lường của dịch bệnh và biến đổi khí hậu, năng lực nghiên cứu, sản xuất, dự trữ và tiếp cận vaccine chính là thước đo năng lực quản trị quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với nhận thức đó, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết chiến lược số 57 và 72 nhằm chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh từ sớm, đưa vaccine thế hệ mới trở thành sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia.

Đồng hành cùng định hướng này, với tư duy đổi mới xây dựng pháp luật và kiến tạo thể chế phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Quốc hội đã kịp thời hoàn thiện thể chế bằng việc sửa đổi, bổ sung ban hành nhiều đạo luật quan trọng như Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; và nhiều luật có liên quan trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, để tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 nhằm phòng bệnh từ sớm, từ xa ngay từ cơ sở và hạn chế bệnh tật, xây dựng nước Việt Nam khỏe mạnh...

Để chương trình hợp tác với các đối tác Pháp đi đến thành công thực chất, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đề xuất năm định hướng trọng tâm bao gồm: cần xác định rõ lộ trình hợp tác nghiên cứu phát triển vaccine thế hệ mới với cam kết cụ thể để có sản phẩm phục vụ nhân dân; tạo hành lang pháp lý thuận lợi, linh hoạt và đồng bộ nhằm rút ngắn thời gian người dân tiếp cận vaccine tiên tiến nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối; phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực tư nhân, Nhà nước thông qua hành lang pháp lý, các chính sách mua sắm công tạo thị trường bền vững và phát triển năng lực công nghệ trong nước; đầu tư có kế hoạch, lộ trình cho hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghiên cứu làm chủ công nghệ, phát triển bền vững công nghiệp sinh học; và hướng tới mục tiêu dài hạn, tăng cường tự chủ về y tế, đưa Việt Nam trở thành trung tâm khu vực về nghiên cứu phát triển, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vaccine thế hệ mới.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng bày tỏ quan điểm về việc tự chủ và làm chủ công nghệ vaccine trong tình hình mới. Đối với Việt Nam, làm chủ quy trình nghiên cứu, sản xuất và cung ứng vaccine chất lượng cao là một nhiệm vụ toàn diện, không dừng lại ở việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật đơn thuần, mà đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ từ nâng cao năng lực nghiên cứu-phát triển (R&D), kiểm định, cấp phép đến việc thiết lập các mô hình hợp tác công - tư hiệu quả để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Bộ Y tế đang tích cực cụ thể hóa các danh mục công nghệ chiến lược và kỳ vọng sự quy tụ của các nhà quản lý, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại hội nghị lần này sẽ mở ra một cách tiếp cận đa ngành, toàn diện để đưa công nghiệp sản xuất vaccine của Việt Nam tiến xa hơn.

Sự chủ động này của Việt Nam đã nhận được sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ từ phía đối tác Pháp. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khẳng định y tế luôn là điểm sáng rực rỡ và thành công nhất trong mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Minh chứng là trong năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu lớn dược phẩm từ Pháp, trong đó vaccine đóng tỷ trọng đáng kể. Tuy nhiên, Đại sứ nhấn mạnh rằng giá trị thực sự của sự hợp tác này vượt lên trên các con số thương mại, đó chính là sự tin cậy, cam kết về chất lượng an toàn và thúc đẩy sự tiếp cận công bằng đối với các thành tựu y học.

Điển hình tiêu biểu cho mối quan hệ này là thỏa thuận hợp tác mang tính lịch sử giữa Công ty Vacxin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi của Pháp. Thỏa thuận được hai bên trao đổi nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5/2025, tạo khuôn khổ cho quá trình từng bước xây dựng công nghệ sản xuất vaccine, đồng thời phát triển nguồn nhân lực trong nước, hệ thống quản lý chất lượng và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về nghiên cứu, sản xuất và an toàn.

Để tạo khuôn khổ hợp tác toàn diện cho đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp y tế trong thời gian tới, Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ mong muốn hai nước sẽ sớm ký kết Hiệp định hợp tác liên Chính phủ mới về y tế.

Đại sứ cũng đặc biệt lưu ý rằng sản xuất vaccine là lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất, do vậy Việt Nam cần phải xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh từ nghiên cứu và phát triển, giám sát dịch tễ, thử nghiệm lâm sàng, kiểm định chất lượng, hệ thống kho lạnh, logistics đến mạng lưới phân phối và tiêm chủng an toàn. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ về vaccine, chủ động ứng phó với dịch bệnh và tăng cường an ninh y tế quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm về công nghệ y tế chiến lược, trọng tâm là y học dự phòng và phát triển vaccine công nghệ cao – lĩnh vực Pháp có nhiều thế mạnh và cũng là ưu tiên của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực y tế, chủ động phòng, chống dịch bệnh./.