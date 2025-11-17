Tăng cường chia sẻ thông tin quản lý báo chí và truyền thông Việt Nam – Lào

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đây là một nội dung trong chương trình học tập, nghiên cứu thực tế của Đoàn cán bộ Lào tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang đứng trước những bước chuyển lớn.

Giới thiệu tổng quan về mô hình, cơ cấu tổ chức của TTXVN hiện nay, Trưởng ban Thư ký Biên tập và Quan hệ đối ngoại Trần Thị Thắng cho biết: Là hãng thông tấn duy nhất của Việt Nam, TTXVN thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình truyền thông, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài nước.