Tái thiết sông Hồng - bước đột phá tư duy quy hoạch đô thị

Phối cảnh trục đại lộ Sông Hồng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt ngày 13/5/2026 đánh dấu một bước chuyển mình lớn về tư duy: lấy Sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hoá chủ đạo; gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.



Theo các chuyên gia, sông Hồng là trục cảnh quan, không gian văn hóa và động lực phát triển mới của Thủ đô, cần quy hoạch đột phá, đa chức năng, tôn trọng tự nhiên và lấy người dân làm trung tâm. Ảnh: Phan Phương – TTXVN



Đáng chú ý, lần đầu tiên trong tầm nhìn 100 năm, Thành phố đặt mục tiêu nghiên cứu đại lộ cảnh quan dài 80 km dọc sông Hồng, đồng thời xác định chuyển đổi tư duy quy hoạch theo hướng lấy chất lượng sống của người dân làm trung tâm.



Bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam tham dự tọa đàm. Ảnh: Phan Phương – TTXVN



Dự án là sự cụ thể hóa các chỉ đạo chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chủ trương, nghị quyết và kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hà Nội với tầm nhìn: Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu.



Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung phân tích những điểm mới trong tư duy quy hoạch và ý nghĩa chiến lược của dự án đối với tương lai phát triển Hà Nội cũng như giải pháp thực thi.





KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá về những điểm khác biệt của dự án lần này, đặc biệt là cách tiếp cận toàn diện dưới các góc nhìn.



Dự án không chỉ giải quyết các vấn đề về giao thông hay chỉnh trang đô thị mà hướng tới tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô, khai thác hiệu quả giá trị của dòng sông Hồng như một trục động lực phát triển.





Theo KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam: sông Hồng là trục cảnh quan, không gian văn hóa và động lực phát triển mới của Thủ đô, cần quy hoạch đột phá, đa chức năng, tôn trọng tự nhiên và lấy người dân làm trung tâm. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Đồng hành cùng tọa đàm là Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng – Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam tham luận về vấn đề kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng không gian công cộng thông qua Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; đồng thời mở ra cơ hội phát triển bền vững dựa trên sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên của dòng sông.



Các đại biểu tham dự tọa đàm “Tái thiết sông Hồng: Bước đột phá tư duy quy hoạch đô thị”. Ảnh: Phan Phương – TTXVN



Tại Tọa đàm, các chuyên gia cũng tập trung trao đổi về những nội dung như: chuyển đổi tư duy từ "quản lý dòng sông" sang "phát triển thích ứng cùng dòng sông"; kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị ven sông; các nguyên tắc bảo vệ hệ sinh thái trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch; cũng như giải pháp để người dân thực sự trở thành chủ thể hưởng lợi từ dự án.



Phối cảnh trục đại lộ Sông Hồng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Dự án là bước cụ thể hóa định hướng chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và thành phố Hà Nội về phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Ảnh: Phan Phương – TTXVN



Để Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trở thành hiện thực, yếu tố then chốt là sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân. Đây được xem là điều kiện quan trọng để biến những định hướng quy hoạch thành động lực phát triển mới, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại trong tương lai./.