Đến với Nha Bích dịp này, du khách được hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ và sống động với các phần thi hấp dẫn, chiêm ngưỡng không gian trưng bày diều, tái hiện sinh động nét đẹp truyền thống văn hóa dân gian Việt Nam, được thưởng thức ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương.



Phó Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Thị Minh Tiền thông tin, cánh diều không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi mà còn là nét văn hóa dân gian độc đáo, “bầu trời ký ức” về tuổi thơ xa vắng, một hoài niệm đẹp đẽ cần được trân trọng... Do đó, chương trình biểu diễn và thi diều sáo nghệ thuật xã Nha Bích được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân; tái hiện không gian và mở ra hành trình trở về tuổi thơ, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian gắn với đời sống cộng đồng. Thông qua chương trình, xã Nha Bích mong muốn quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng văn hóa – du lịch của địa phương, tăng cường giao lưu, kết nối nhân dân trong và ngoài địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, bền vững.

Ban Giám khảo tiến hành chấm thi diều sáo của các đội tham gia. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Ông Ngô Văn Dần, Câu lạc bộ diều sáo Ký ức tuổi thơ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã tham gia rất nhiều chương trình, hội thi, lễ hội về diều sáo. Theo ông, diều sáo không chỉ là một cuộc chơi kỹ thuật mà còn là một trải nghiệm đầy cảm xúc, nơi những “nghệ nhân chân đất” gửi gắm tâm hồn mình vào những cánh diều. Đến từ Câu lạc bộ diều sáo Gia Kiệm (tỉnh Đồng Nai), ông Nguyễn Minh Đại và đồng đội từ khắp các vùng miền hội ngộ tại Nha Bích lần này có cùng đam mê gìn giữ một nét văn hóa truyền thống đang dần mai một.



Bạn Phan Trương Thanh Thảo (tỉnh Tây Ninh) hào hứng chia sẻ biết đến chương trình và hội thi diều sáo nghệ thuật Nha Bích trên mạng xã hội, sẵn dịp cuối tuần nên đã cùng nhóm bạn đến trải nghiệm, tham quan. Bạn rất thích thú khi thấy bầu trời rực rỡ sắc màu của những cánh diều sáo, tất cả hài hòa như một bản giao hưởng giữa gió, màu sắc và âm thanh. Anh Phan Hải Nam đến từ Thành phố Hồ Chí Minh nói, anh đưa gia đình đến Nha Bích vui chơi để các con có những kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên với đồng quê, cánh diều./.