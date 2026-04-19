Sôi nổi giải việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ I năm 2026 - Cúp Agribank

Các vận động viên tham gia Giải chạy việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ Nhất năm 2026 - Cúp Agribank. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng - Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết: Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần thứ I năm 2026 - Cúp Agribank là hoạt động thể thao quy mô lớn của thành phố Đà Nẵng, đánh dấu sự tiếp nối truyền thống qua gần 30 năm tổ chức Giải Việt dã của Báo Đà Nẵng và Báo Quảng Nam trước đây. Việc duy trì giải chạy thường niên mang ý nghĩa kế thừa

và phát huy những giá trị sẵn có, tạo dựng thương hiệu thể thao uy tín; góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng hiện đại, năng động, thân thiện và giàu sức sống.



Các vận động viên dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều tham gia giải với tinh thần quyết tâm cao, chất lượng chuyên môn không ngừng được cải thiện; các cuộc tranh đua diễn ra quyết liệt, hấp dẫn và nhiều bất ngờ thú vị. Nhờ đó, giải góp phần thúc đẩy phát triển phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức; người lao động, học sinh, sinh viên; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tạo cơ hội cho nhiều vận động viên năng khiếu của thể thao thành tích cao thành phố và các địa phương giao lưu, phát triển chuyên môn. Đây là nền móng quan trọng để thành phố tiếp tục khẳng định thế mạnh của môn điền kinh trên bình diện các giải thi đấu đỉnh cao cấp quốc gia, quốc tế.



Tham gia tranh tài giải năm nay thu hút 207 đoàn với 2.129 vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu toàn thành phố; các trường Trung học Phổ thông, các trường Trung học Cơ sở; trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; khối lực lượng vũ trang Trung ương, lực lượng vũ trang địa phương, dân quân, tự vệ; công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, sở, ngành trên địa bàn thành phố tranh tài ở 18 nội dung.



Đặc biệt, Giải Việt dã Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng lần này có sự tham gia của 11 đoàn vận động viên thành tích cao đến từ các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Đồng Nai, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quảng Trị, Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ Quốc gia Đà Nẵng và Trung tâm huấn luyện đào tạo vận động viên thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng./.