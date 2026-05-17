Sôi nổi giải chạy "Những dấu chân trên miền hồ biếc"

Qua từng dặm đường, giải chạy không chỉ thử thách giới hạn bền bỉ của con người mà còn hoàn thành sứ mệnh cao đẹp: kết nối cộng đồng yêu chạy bộ toàn quốc, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh thiên nhiên thanh bình, những giá trị văn hóa độc đáo cùng tiềm năng du lịch phát triển mạnh mẽ của mảnh đất nơi đây.

Giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 700 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: TTXVN phát

Không khí thi đấu diễn ra vô cùng sôi nổi và kịch tính với sự góp mặt tranh tài của cả các vận động viên chuyên nghiệp lẫn những chân chạy phong trào ở 6 nội dung thi đấu đa dạng gồm các cự ly 5km, 10km và 21km dành cho cả nam và nữ.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt và khơi dậy cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả người tham gia chính là các cung đường chạy tuyệt đẹp. Đường chạy được thiết kế vô cùng tinh tế, uốn lượn gắn liền với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và hùng vĩ của khu vực hồ Ba Bể. Trên hành trình chinh phục từng dặm sải bước, các vận động viên như được hòa mình vào bức tranh sơn thủy hữu tình, tận hưởng trải nghiệm thể thao đỉnh cao kết hợp với hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ, lãng mạn của "miền hồ biếc". Sắc xanh bao la của núi rừng hòa quyện với mặt nước hồ trong vắt tạo nên một bầu không khí trong lành, tiếp thêm năng lượng cho từng bước chạy, giúp các vận động viên vượt qua mỏi mệt để hướng về đích đến.

Kết quả, Ban Tổ chức đã tiến hành trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở cả 6 nội dung thi đấu nhằm vinh danh những chân chạy xuất sắc nhất. Đáng chú ý và làm nức lòng người hâm mộ địa phương là màn trình diễn đỉnh cao ở cự ly gian khổ nhất – 21km, khi cả hai danh hiệu giải Nhất nam và nữ đều thuộc về các gương mặt ưu tú đến từ Câu lạc bộ Thái Nguyên Runners là Trương Văn Quân và Phạm Thị Trang Nhung. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của các vận động viên mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ tại địa phương.

Vượt lên trên ý nghĩa của những tấm huy chương, giải chạy "Những dấu chân trên miền hồ biếc" đã khẳng định vai trò là một sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe và tinh thần rèn luyện thể chất cho cộng đồng. Sự kiện chính là đòn bẩy kích cầu du lịch hiệu quả, mở ra cơ hội tuyệt vời để giới thiệu hình ảnh một điểm đến Thái Nguyên xanh, an toàn và thân thiện tới bạn bè, du khách thập phương.

Thông qua ngày hội thể thao đầy ý nghĩa này, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa chiến lược quảng bá các sản phẩm du lịch sinh thái gắn liền với thể thao, trải nghiệm ngoài trời, từ đó xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn và bền vững trong tương lai. Những dấu chân dẫu đã dừng lại sau vạch đích nhưng dư âm về một giải đấu rực lửa giữa lòng thiên nhiên biếc xanh của Ba Bể chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi vận động viên và du khách ghé thăm./.