Sinh viên Việt Nam tại Nga lan tỏa hình ảnh tích cực, bản lĩnh và hội nhập

Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng sự đồng hành của Liên hiệp Các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga và sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ.

Vận động viên thi đấu môn kéo co. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN tại LB Nga

Diễn ra trong 1 tuần lễ, với khẩu hiệu “Thế hệ tự hào – Khát vọng dâng trào – Chinh phục đỉnh cao”, đại hội đã tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích, lan tỏa tinh thần yêu thể thao, đề cao lối sống rèn luyện thể chất của sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Năm 2026, đại hội ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Các vận động viên tranh tài ở 8 bộ môn, bao gồm: bóng đá nam – nữ, điền kinh, kéo co, cờ vua; cùng các môn thi đấu mới như cờ tướng, bóng bàn, cầu lông và thể thao điện tử (Esports). Sự đa dạng về nội dung thi đấu, hình thức thi đấu cả trực tiếp và trực tuyến không chỉ kết hợp hài hòa giữa thể thao truyền thống và hiện đại, mà còn tạo điều kiện để đông đảo sinh viên Việt Nam tại nhiều khu vực, kể cả các địa bàn xa, có thể tham gia và hưởng ứng.

Trưởng ban tổ chức đại hội, anh Bùi Tuấn Anh đã chúc mừng các thành tích xuất sắc của các đội thi, biểu dương tinh thần tham dự của tất cả các vận động viên, khẳng định chất lượng chuyên môn khá tốt cho dù chỉ là cuộc thi của các vận động viên không chuyên. Diễn ra tại sân vận động của một trong những trường đại học danh giá nhất nước Nga là Đại học Quan hệ quốc tế Moskva Bộ Ngoại giao (MGIMO), đại hội không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thi đấu trung thực, cao thượng, mà còn góp phần lan tỏa đến bạn bè quốc tế hình ảnh tích cực, bản lĩnh và hội nhập của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Vận động viên thi đấu môn cờ vua nữ. Ảnh: Tâm Hằng - TTXVN tại LB Nga

Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán, Bí thư thứ ba Hoàng Thanh Liêm hy vọng rằng tinh thần tập thể, đồng đội, đoàn kết và kỷ luật sẽ được các bạn sinh viên chuyển hóa vào học tập, nghiên cứu cũng như các công tác Đoàn. Công tác tổ chức chỉn chu và hiệu quả một hoạt động có cả nghìn người tham gia như vậy chứng tỏ các thủ lĩnh sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga có năng lực tổ chức tốt, có khả năng tập hợp, cổ vũ và động viên, nhân lên nhiều lần lòng nhiệt tình và ý thức tham gia của các hội viên Hội Sinh viên.

Khẩu hiệu “Thế hệ tự hào – Khát vọng dâng trào – Chinh phục đỉnh cao” đã được các bạn sinh viên thể hiện thực tế qua công tác chuẩn bị, qua sự tập hợp đội ngũ, qua tinh thần thi đấu fair-play và sự cổ vũ nhiệt tình. Các giải thưởng được trao tại đại hội đều nhận được sự ủng hộ “tâm phục, khẩu phục” từ các vận động viên và lãnh đạo các Hội, Đoàn.

Với hơn 4.500 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga, sân chơi thể thao được tổ chức 2 năm/lần này khẳng định là sự kiện truyền thống, thể thao-văn hóa lớn nhất của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga./.