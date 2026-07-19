Rực rỡ sắc màu Carnival đường phố Festival Biển Khánh Hòa 2026

Đoàn xe hoa rực rỡ sắc màu diễu hành trên tuyến đường ven biển Nha Trang trong đêm Carnival. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Chương trình có sự tham gia của 10 xe hoa, hơn 1.500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, người đẹp cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Các đoàn diễu hành đến từ Lào, Hàn Quốc, Nga và Vanuatu mang đến nhiều tiết mục ca múa, nghệ thuật đường phố sôi động, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu bên bờ vịnh Nha Trang.



Mở đầu chương trình là phần trình diễn ánh sáng kết hợp âm nhạc hiện đại. Các nghệ sĩ biểu diễn nhiều ca khúc về mùa hè, biển đảo, tình yêu quê hương và sức sống của vùng đất Khánh Hòa. Không khí lễ hội được đẩy lên cao khi đoàn mô tô dẫn đầu, tiếp đó là các xe hoa lần lượt di chuyển qua sân khấu chính trong tiếng nhạc và sự cổ vũ của khán giả. Mỗi xe hoa là một câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và định hướng phát triển của tỉnh. Xe hoa “Vịnh ngọc sắc màu - Bản tình ca đại dương” giới thiệu vẻ đẹp các vịnh biển, rạn san hô và hệ sinh thái đại dương. Chủ đề “Biển bạc - Mùa vàng thủy sản Khánh Hòa” tái hiện nghề cá, nghề nuôi trồng thủy sản và sản vật tôm hùm nổi tiếng.



Các xe hoa về “Tinh hoa sản vật xứ Trầm - Biển Yến”, “Dấu ấn di sản - Hồn Việt giữa biển xanh” giới thiệu trầm hương, yến sào, văn hóa Chăm, Raglai, lễ hội Cầu ngư và nghệ thuật hò bá trạo. Những giá trị văn hóa truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu, trang phục và nghệ thuật trình diễn đường phố sinh động. Các chủ đề du lịch xanh, chuyển đổi số, nghỉ dưỡng chất lượng cao, công nghiệp, năng lượng tái tạo, đô thị biển và logistics cho thấy khát vọng xây dựng Khánh Hòa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Nam Trung Bộ.



Những màn trình diễn nghệ thuật đường phố tạo điểm nhấn cho Festival biển Khánh Hòa 2026. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Tham gia đoàn diễu hành, diễn viên Nguyễn Như Hạnh cho biết, các thành viên đã tập luyện nhiều ngày để bảo đảm sự đồng đều trong từng động tác. “Được biểu diễn trước đông đảo người dân và du khách là niềm vui lớn. Chúng tôi mong muốn truyền tải hình ảnh một Khánh Hòa trẻ trung, cởi mở, giàu bản sắc và thân thiện. Sự cổ vũ của khán giả dọc tuyến đường giúp các diễn viên thêm hào hứng, hoàn thành tốt phần trình diễn”, nữ diễn viên nói. Tham gia đoàn diễu hành, diễn viên Nguyễn Như Hạnh cho biết, các thành viên đã tập luyện nhiều ngày để bảo đảm sự đồng đều trong từng động tác. “Được biểu diễn trước đông đảo người dân và du khách là niềm vui lớn. Chúng tôi mong muốn truyền tải hình ảnh một Khánh Hòa trẻ trung, cởi mở, giàu bản sắc và thân thiện. Sự cổ vũ của khán giả dọc tuyến đường giúp các diễn viên thêm hào hứng, hoàn thành tốt phần trình diễn”, nữ diễn viên nói.

Còn chị Mai Thị Nguyệt, du khách Hà Nội chia sẻ, "Tôi ấn tượng với quy mô sân khấu và cách chương trình giới thiệu văn hóa biển, văn hóa Chăm, Raglai. Không khí rất sôi động nhưng vẫn giữ được nét riêng của Khánh Hòa. Tôi sẽ dành thêm thời gian để tham quan các điểm đến trong những ngày diễn ra Festival".

Carnival đường phố là một trong những hoạt động nổi bật của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026. Chương trình tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch về đêm, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất “xứ Trầm, biển Yến” đến du khách trong nước và quốc tế. Thông qua nghệ thuật, âm nhạc và những mô hình xe hoa quy mô lớn, chương trình truyền tải thông điệp về phát triển kinh tế biển gắn với gìn giữ di sản, bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế. Những sắc màu Carnival góp phần khắc họa hình ảnh Khánh Hòa hiện đại, năng động, mến khách và đang vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.



Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 gồm hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại, diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh. Sự kiện có sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân, du khách./.