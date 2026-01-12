Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi huấn luyện Cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Phát biểu tại buổi huấn luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Ban huấn luyện cùng lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm. Đồng chí nhấn mạnh, công tác huấn luyện là “xương sống”, có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh chiến đấu của lực lượng; đồng thời yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ, không để xảy ra sai phạm, nhất là các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huấn luyện hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như quân số và chất lượng cán bộ, chiến sĩ chưa đồng đều; lực lượng mới được thành lập, chương trình huấn luyện đang trong giai đoạn hoàn thiện; thao trường, bãi tập cùng vũ khí, trang bị đặc chủng hiện đại còn thiếu.

Huấn luyện bắn súng kết hợp vận động chiến đấu kết hợp thực hành kỹ thuật đột nhập nhà được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, chính xác và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác huấn luyện đối với các lực lượng chiến đấu trực tiếp, trọng tâm là lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát đặc nhiệm. Nội dung huấn luyện cần được thực hiện toàn diện, không chỉ dừng lại ở rèn luyện thể lực, võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu mà còn phải tăng cường huấn luyện chuyên sâu về pháp luật, kỹ thuật tác chiến trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Việc đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện theo hướng sát thực tiễn công tác; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ, bảo đảm chất lượng huấn luyện thực chất, hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sĩ; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhất là những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Nội dung huấn luyện thể lực được triển khai nghiêm túc với các bài chạy bền, vượt vật cản tổng hợp, hành quân dài ngày nhằm nâng cao sức bền cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Quán triệt phương châm “thực chất - hiệu quả - an toàn tuyệt đối”, công tác huấn luyện được tổ chức nghiêm túc, bài bản, yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ sau huấn luyện phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu ở mức cao; sử dụng thuần thục vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ; hiệp đồng tác chiến nhóm nhuần nhuyễn, sẵn sàng độc lập tác chiến và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Nội dung huấn luyện thể lực được xác định là nền tảng xuyên suốt, gồm các bài chạy ngắn, chạy bền, co tay xà đơn, bật xa, vượt vật cản tổng hợp, hành quân rèn luyện cự ly từ 5 km đến 20 km cùng nhiều bài tập thể lực chuyên sâu. Kết quả kiểm tra cho thấy 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 80% đạt loại giỏi. Bên cạnh đó, huấn luyện khí công và sức chịu đựng được tổ chức với cường độ cao trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt như sáng sớm, giữa trưa nắng nóng hoặc ban đêm, nhằm rèn luyện sức bền, khả năng chịu đựng và nội lực của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm khi thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm.

Cảnh sát đặc nhiệm Phú Thọ luyện tập võ thuật Công an nhân dân, các kỹ thuật tấn công, phòng ngự, khống chế đối tượng trong tình huống phức tạp. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Công tác huấn luyện võ thuật Công an nhân dân được triển khai toàn diện, tập trung vào các kỹ thuật tấn công, phòng ngự, ngã đỡ, khóa vật; chiến thuật đánh bắt, khống chế đối tượng trong các tình huống phức tạp, đông đối tượng. Qua kiểm tra, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt loại giỏi.

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Phú Thọ rèn luyện khí công, sức chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhằm nâng cao bản lĩnh và nội lực chiến đấu. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Huấn luyện bắn súng và kỹ thuật vận động chiến đấu được tổ chức sát với điều kiện thực tế, kết hợp giữa vận động tiếp cận mục tiêu và sử dụng vũ khí, trang bị trong các tư thế khác nhau, bảo đảm độ chính xác, bí mật và an toàn. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện chuyên sâu các chiến thuật như bơi bí mật tiếp cận, đánh bắt đối tượng trên sông nước; đột nhập nhà cao tầng, giải cứu con tin, trấn áp đối tượng khủng bố sử dụng vũ khí nguy hiểm.../.