Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nêu bật những thành quả đạt được trên các lĩnh vực; những yêu cầu đặt ra sau hơn 3 năm thực hiện chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 153/QĐ-TTg, ngày 27/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đại diện Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa báo cáo nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành về luật, UBND tỉnh đã tổ chức lập và hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định. Theo đó, tỉnh đã kế thừa những nội dung phù hợp; tiếp tục thực hiện những quy hoạch khả thi; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ.

Trong quá trình lập, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, việc lấy ý kiến các cấp, các ngành, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh là rất quan trọng. Ngoài việc tổ chức các hội nghị, tỉnh đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND tỉnh và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch, để lấy ý kiến góp ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, doanh nhân, chuyên gia và các đại biểu, đã dành thời gian tham gia hội nghị và có nhiều ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Đây là những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vì mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh; trở thành một cực tăng trưởng của khu vực như Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa trình bày báo cáo tóm tắt nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với những định hướng bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: việc điều chỉnh tầm nhìn quy hoạch từ năm 2045 thành tầm nhìn đến năm 2050; cập nhật địa danh, tổ chức không gian, hạ tầng xã hội phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc điều chỉnh từ 5 quan điểm phát triển lên 8 quan điểm; điều chỉnh mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP hằng năm từ 11% trở lên; việc bổ sung các động lực phát triển mới về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và dịch vụ công...

Các đại biểu cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết, quan trọng và kịp thời. Đặc biệt, việc điều chỉnh quy hoạch lần này vừa tập trung vào các vấn đề phát triển cụ thể giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; vừa đặt ra tầm nhìn phát triển dài hạn đến 2050 gắn với định hướng của Trung ương và vị thế, yêu cầu của tỉnh. Do vậy, điều chỉnh quy hoạch phải căn cơ, mạnh mẽ hơn, có tính đột phá, quyết liệt hơn, khai thác phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế của tỉnh.../.