"Chắp cánh" cho học sinh khó khăn vững bước vào tương lai



Mỗi học sinh Trung học cơ sở được nhận học bổng trị giá 1,2 triệu đồng/suất; học sinh Trung học phổ thông nhận học bổng 1,5 triệu đồng/suất.



Em Chiêu Thị Thu Ngọc, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Tây Sơn (xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp em được nhận học bổng từ chương trình này. Nhờ có quỹ học bổng này mà những hoàn cảnh khó khăn như em có điều kiện để tiếp tục con đường học tập một cách trọn vẹn. Em mong quỹ học bổng sẽ tiếp tục được duy trì để các bạn học sinh có thêm động lực, niềm tin và phấn đấu vươn lên.



Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Mỹ Phượng, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai cho biết, những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những sự đồng hành, đóng góp không nhỏ để giúp đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để phấn đấu trong học tập. Kết quả cho thấy, hơn 90% học sinh được nhận học bổng từ chương trình đều đạt kết quả học tập khá, giỏi. Kết quả đó không chỉ là niềm vui của gia đình, nhà trường mà còn là niềm vui của các đơn vị thực hiện chương trình này.



Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai mong muốn, thời gian tới các đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành cùng chương trình; các em học sinh được nhận học bổng tiếp tục cố gắng vươn lên về mọi mặt trong học tập, cuộc sống, đạt nhiều thành tích cao hơn để trở thành những người có ích cho xã hội.



Là một trong những doanh nghiệp đồng hành cùng Quỹ học bổng “Cho em đến trường” 22 năm, ông Tsutomu Nara, Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam cho biết, năm nay đơn vị đóng góp 200 suất học bổng, trị giá 270 triệu đồng cùng cặp sách cho các em. Những suất học bổng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên con đường đến với tri thức, hướng đến một tương lai tươi sáng. Đồng thời, chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của Công ty Ajinomoto Việt Nam và các doanh nghiệp trong việc chung tay đóng góp vào sự nghiệp trồng người của tỉnh Đồng Nai, ươm mầm những tài năng tương lai cho đất nước.



Ông Tsutomu Nara khẳng định, những đóng góp cho giáo dục không phải là hoạt động trách nhiệm xã hội mang tính ngắn hạn, mà là một phần trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp nhằm đóng góp cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân Việt Nam, bao gồm trẻ em. Thông qua những nỗ lực này, Công ty Ajinomoto Việt Nam mong muốn đồng hành và phát triển cùng xã hội Việt Nam theo cách ý nghĩa và bền vững.



Qua 22 năm tổ chức Chương trình học bổng “Cho em đến trường”, các doanh nghiệp đã đóng góp kinh phí giúp gần 7.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có điều kiện tiếp tục đến trường, với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng./.