Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN