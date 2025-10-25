Báo Ảnh Việt Nam

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 25/10/2025, tại Hà Nội, Quốc hội bỏ phiếu bầu, biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban, theo tờ trình của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Bà Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Ông Hồ Quốc Dũng được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN
Ông Lê Quang Mạnh được Quốc hội bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Ông Đỗ Thanh Bình được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Ông Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Bài phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai”. Báo ảnh Việt Nam - Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại buổi lễ.
