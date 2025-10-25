Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Bà Phạm Thị Thanh Trà được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Ông Hồ Quốc Dũng được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN
Ông Lê Quang Mạnh được Quốc hội bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Ông Đỗ Thanh Bình được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Ông Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Dương Giang - TTXVN