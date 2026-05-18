Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều tuyến đường lớn nước ngập gần 1m, hiện đang rút dần. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN Cụ thể, mưa lớn trong sáng 18/5 đã khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm nước lũ trên sông Hà Cối, Tài Chi dâng cao gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực tại xã Quảng Hà. Lãnh đạo xã Quảng Hà tổ chức lực lượng kiểm tra tình hình nước lũ trên sông, duy trì các tổ trực mưa bão, hỗ trợ nhà dân bị ngập úng và chằng chống tàu, thuyền neo đậu trên sông.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của mưa to kéo dài đã xuất hiện lũ trên các sông khu vực miền Đông của tỉnh; các địa phương cử người canh gác tại các ngầm, tràn.

Mưa lũ gây sạt lở cục bộ 2 điểm trên quốc lộ 18C (khu vực huyện Bình Liêu cũ) với khối lượng khoảng 400m3, đã tổ chức dọn dẹp. Đường tỉnh 326 bị trôi bóc khoảng 30m mặt nhựa đường, đã tổ chức khắc phục để phương tiện qua lại. Thống kê sơ bộ có 127,5 ha lúa và 8 ha rau màu bị ngập, đổ; một số cột điện gãy đổ và tài sản bị hư hại. Không có thiệt hại về người. Các hồ chứa vẫn bảo đảm an toàn, một số hồ đã tiến hành xả lũ như hồ Chúc Bài Sơn xả 13,68m3/s, hồ Tràng Vinh xả 307,23m3/s. Các địa phương đã thực hiện di dời một số hộ dân có nguy cơ sạt nhà đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, trong 3-6 giờ tới, tại các khu vực tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 50-70mm, cục bộ có nơi cao hơn.

Xe ô tô ngập nước, chết máy nằm giữa đường Cao Hà, phường Hà Lầm. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Đợt mưa này có khả năng sẽ tiếp tục gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố, tuyến đường giao thông và diện tích lúa, hoa màu, các khu vực trũng thấp ven sông, ven biển tại các địa phương trong tỉnh với độ sâu ngập từ 30 - 50 cm. Thời gian ngập có thể xảy ra từ sáng đến trưa và chiều 18/5. Cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai do ngập lụt cấp 1.

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to có khả năng gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công, hầm lò, mỏ than, ở các sườn đồi núi; ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng thấp; ngập các ngầm tràn qua các sông suối nhỏ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển và tính mạng con người.

Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đi vào rừng, suối, khe núi, vùng thấp trũng. Không cho trẻ em chơi gần sông suối, chân đồi, taluy. Người dân ở khu vực sườn dốc, ven núi nên chuẩn bị phương án sơ tán khi có mưa lớn kéo dài. Tránh di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Theo dõi chặt chẽ thông báo từ chính quyền địa phương.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại khu vực phường Hoàng Quế 180,4mm; xã Quảng Đức 215,4mm; xã Ba Chẽ 170,6mm; xã Điền Xá 159,2mm; phường Hạ Long 297,8mm; phường Việt Hưng 201,4mm…Đợt mưa này đã gây ra ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố, đường giao thông và diện tích lúa, hoa màu với độ sâu ngập từ 0,4-0,6m tại 1 số phường, xã trong tỉnh./.