Quảng bá ngành gia vị Việt Nam đến doanh nghiệp Mỹ

Quang cảnh sự kiện “Mở ra những chân trời mới trong thương mại” tại Nhà Việt Nam, thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Phát biểu mở đầu sự kiện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam tự hào là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về cung cấp và chế biến gia vị, với kim ngạch hàng năm đạt hơn 1 tỷ USD (số liệu năm 2024). Ngành gia vị đang thúc đẩy sản xuất xanh, phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn các thị trường lớn, thể hiện cam kết với an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

Theo Đại sứ, năm 2025 cũng đặc biệt ý nghĩa khi kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ, trong đó thương mại, trong đó có gia vị, là động lực quan trọng. Mỹ hiện là một trong những thị trường lớn nhất của gia vị Việt Nam, với hồ tiêu là sản phẩm chủ lực và nhu cầu ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch ASTA Kerri Goad-Berrios phát biểu, ca ngợi hương vị của gia vị Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Tại sự kiện, Chủ tịch ASTA Kerri Goad-Berrios cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã mở cửa Nhà Việt Nam cho các doanh nghiệp thành viên đến giao lưu, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác. Bà Goad-Berrios bày tỏ trân trọng ý nghĩa của sự kiện, nhất là trong bối cảnh thương mại hiện nay có nhiều diễn biến khó lường, doanh nghiệp cần mở rộng, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, giao thương mới.

Bà Goad-Berrios nhấn mạnh: “Việc duy trì mối quan hệ gắn bó với các quốc gia sản xuất gia vị có ý nghĩa then chốt đối với sự thành công của ngành gia vị Mỹ và trên thực tế, hợp tác quốc tế chính là một trong những mục tiêu cốt lõi của Hiệp hội. Đó cũng là lý do những buổi gặp gỡ như tối nay trở nên quan trọng. Chúng mang đến cơ hội để chúng ta tôn vinh các mối quan hệ đối tác toàn cầu – nền tảng cho thương mại của chúng ta”.