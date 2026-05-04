Quảng bá hiệu quả, nâng chất dịch vụ, du lịch Quảng Trị tăng trưởng mạnh

Ông Hồ Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, các hoạt động trong dịp lễ được tổ chức bài bản, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách. Lượng khách tăng trưởng mạnh phản ánh hiệu quả của công tác quảng bá, xúc tiến và sự cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch.



Theo ông Hồ Văn Hoan, thời gian tới ngành tiếp tục rà soát, nâng cấp hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú; đồng thời tăng cường quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch. Qua đó, từng bước khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực phục vụ, hướng tới xây dựng Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện.

Đông đảo người dân và du khách đến dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, trong dịp nghỉ lễ năm nay, tổng lượng khách du lịch đến địa phương đạt khoảng 733.000 lượt. Trong đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4) đón khoảng 240.000 lượt khách, với 5.900 lượt khách quốc tế; dịp nhỉ lễ 30/4 - 1/5 (30/4-3/5) ước đạt 493.000 lượt khách, khách quốc tế khoảng 8.600 lượt.



Riêng lượng khách bình quân ngày trong dịp 30/4 - 1/5 tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025, khách quốc tế tăng 17,6%. Công suất phòng lưu trú bình quân đạt khoảng 70%, riêng các khu vực trọng điểm đạt tới 90%.



Để đạt được kết quả trên, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời với các văn bản hướng dẫn, phân công trực và tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương. Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan được đẩy mạnh, từ hệ thống pano, áp phích đến truyền thông trên các nền tảng số, góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và thu hút du khách.



Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu được tổ chức, tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương. Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo đại biểu và du khách. Giải đua thuyền truyền thống “Lễ hội Thống nhất non sông” với sự tham gia của 33 đội thuyền và gần 250 vận động viên tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn. Các hoạt động như Hội Bài chòi, chương trình nghệ thuật, lễ hội văn hóa, ẩm thực tại các địa phương cũng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.