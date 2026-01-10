Quân đội huy động tối đa lực lượng, quyết tâm hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trong ngày 10/1

Công điện gửi các Quân khu: 4, 5, 7; Quân đoàn 34; các Quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; các binh chủng: Đặc công, Công binh, yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Quốc phòng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai.



Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị phát huy tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở cho nhân dân trong ngày 10/1/2026, chậm nhất trước ngày 12/1/2026, tuyệt đối không để chậm tiến độ vì bất kỳ lý do gì.



Các Quân khu 4, 5, 7 được giao chủ trì, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao nhà cho người dân trang trọng, ý nghĩa, thắm tình quân - dân; đồng thời kịp thời điều phối, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân vệ sinh môi trường theo đề nghị của địa phương.



Bộ Tổng Tham mưu cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá Chiến dịch Quang Trung, tổng hợp báo cáo kết quả huy động các nguồn lực hỗ trợ tiền mặt, vật chất, trang thiết bị, vật dụng thiết yếu cho các hộ dân khi bàn giao nhà mới; đồng thời thực hiện công tác khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.



Kết quả triển khai thực hiện phải được báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu trước ngày 12/1/2026 qua Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn để phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN