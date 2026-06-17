Phú Thọ kết nối đầu tư, phát triển đô thị thông minh với Thái Lan

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trao Ý định thư về đầu tư dự án Tổ hợp chế biến thực phẩm công nghệ cao của C.P. Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp và triển lãm Thai Connect Expo. Điểm nhấn là phiên thảo luận chuyên đề “Kết nối Thái Lan và Việt Nam: Thành phố thông minh - Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững”, tập trung trao đổi kinh nghiệm, giải pháp hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan tại Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu đầu tư phát triển các khu công nghiệp thông minh. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN Nhân dịp này, các đối tác hai nước đã trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, trong đó có ý định thư đầu tư mở rộng dự án của CP Group tại Phú Thọ với tổng vốn dự kiến 320 triệu USD; các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư của Central Retail Việt Nam và MM Mega Market Việt Nam. Đặc biệt, chương trình đã khởi động triển khai Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng - AMATA City Phú Thọ do Tập đoàn AMATA làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 500 ha, định hướng phát triển thành khu công nghiệp sinh thái hiện đại và trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút chính thức triển khai Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng - Amata City Phú Thọ tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN Đặc biệt, chương trình tổ chức nghi thức khởi động triển khai Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng – AMATA City Phú Thọ do Tập đoàn AMATA làm chủ đầu tư. Với quy mô gần 500 ha và định hướng phát triển thành khu công nghiệp sinh thái hiện đại, trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực. Dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương, đồng thời khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư Thái Lan đối với tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu “Kết nối Thái Lan tại tỉnh Phú Thọ 2026”. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường cho biết, sự kiện diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026). Sau nửa thế kỷ, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả hàng đầu khu vực. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Thái Lan trên thế giới. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,07 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD trong thời gian tới. Thái Lan hiện có 805 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya nhấn mạnh, chương trình là một hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, góp phần cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bà Urawadee Sriphiromya đánh giá cao việc tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại tỉnh. Đây là yếu tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư Thái Lan, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nêu rõ, chương trình thể hiện quyết tâm của tỉnh trong triển khai Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đây cũng là minh chứng cho thấy vai trò của đối ngoại địa phương trong hiện thực hóa Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan giai đoạn 2026 – 2031, đặc biệt là thúc đẩy Chiến lược “Ba kết nối” gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương, kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Tính đến tháng 6/2026, Thái Lan có 16 dự án đầu tư tại Phú Thọ với tổng vốn đăng ký hơn 400 triệu USD, tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thương mại - dịch vụ và bất động sản. Tỉnh mong muốn tiếp tục thu hút các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, logistics, đô thị thông minh, năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp và du lịch chất lượng cao.

Thông qua chương trình, tỉnh Phú Thọ tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư kinh doanh tới các đối tác quốc tế; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.