Phụ nữ Thủ đô phát huy vai trò trong sản xuất và kinh doanh nông sản an toàn

Đại biểu tham quan các gian hàng giưới thiệu và trưng bày sản phẩm.

Theo Phó chi cục trưởng Chi cục chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, Sở NN&PTNT Hà Tiến Nghi, trên địa bàn TP có 13.739 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, trong đó có 1.609 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản (doanh nghiệp có nữ làm chủ chiếm khoảng 40%; tỷ lệ nữ tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng cao tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh).

Hội Phụ nữ các cấp tại Hà Nội đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường giám sát việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.Hoạt động này nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng và uy tín cho các sản phẩm nông sản thực phẩm của Thủ đô.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn của tổ chức Hội và phụ nữ Thủ đô đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dân số đông, nhu cầu thực phẩm an toàn, chất lượng cao ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ nông sản để nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm còn thiếu đồng bộ; người tiêu dùng còn hạn chế trong việc tiếp cận các sản phẩm nông sản theo chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn.

Đại biểu trao đổi tham luận tại hội thảo.

Khách tham quan tìm hiểu và được giải thích về các sản phẩm.

Sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

Chia sẻ về giải pháp hỗ trợ phụ nữ thực hiện chuyển đổi số trong kết nối tiêu thụ nông sản an toàn trên địa bàn TP Hà Nội, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội Nguyễn Thị Hảo cho biết: thời gian qua, gắn với thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã tham mưu với Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tư vấn kết nối chuyên gia, từng bước đã hỗ trợ phụ nữ và nữ doanh nhân tiếp cận với chuyển đổi số và thương mại điện tử. Đã có trên 4.000 nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã HTX sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm được tham gia các chương trình đào tạo tập huấn, tiếp cận và thực hiện quy trình số hoá dữ liệu, ứng dụng các phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất kinh doanh chuyển từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch trực tuyến để có hiệu quả cao hơn; có 1.870 doanh nhân nữ được hỗ trợ kỹ năng kinh doanh online, tiếp thị liên kết và xây dựng gian hàng trên các kênh mạng xã hội tiktok, facebook, Zalo và tạo gian hàng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, lazada, BCB….

Tại hội thảo, thông qua các nội dung báo cáo, tham luận, đã thấy được vai trò rất lớn của Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội phụ nữ các cấp trong triển khai công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, kết nối sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, điều này đem lại hiệu ứng lớn trong thực tiễn. Phụ nữ đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc nâng cao chuyển biến trong nhận thức xã hội về an toàn thực phẩm./.