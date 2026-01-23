Phóng viên quốc tế chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Những ngày Đại hội diễn ra vừa qua không chỉ thu hút sự chú ý của nhân dân trong nước mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn bè quốc tế. Chia sẻ khi theo sát diễn biến sự kiện, nhà báo Phinmeuang Tulayphet từ báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bày tỏ sự ấn tượng trước nội lực của Việt Nam được phản ánh qua công tác tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng báo chí hiện đại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Ông Isac Patrício Nhabinde, Trưởng ban Biên tập tin, phụ trách truyền thông số của Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (FRELIMO) cầm quyền, nhận định Đại hội XIV là sự kiện được các đảng anh em và đối tác quốc tế mong đợi với kỳ vọng lớn lao. Ông nhấn mạnh: “Có một niềm tin vững chắc rằng các quyết sách tại diễn đàn này sẽ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Tất cả chúng tôi có mặt tại đây đều hy vọng sẽ thiết lập được mối quan hệ đối tác ngày càng vững chắc hơn với Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Một Việt Nam mạnh mẽ hơn sau Đại hội sẽ tiếp tục là đối tác then chốt và tin cậy của chúng tôi”.Với nhà báo Kango Bhalchandra, Tổng Biên tập Báo New Age của Đảng Cộng sản Ấn Độ, người từng xuống đường hô vang khẩu hiệu “Amar Naam, Tumar Naam, Vietnam” (Tên tôi là Việt Nam, tên bạn cũng là Việt Nam) từ thời sinh viên, Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội hôm nay, ông chia sẻ: “Việt Nam không chỉ là tấm gương trong đấu tranh lịch sử mà còn là hình mẫu phát triển trong thời đại mới dưới sự chèo lái của Đảng Cộng sản”.Khi Đại hội công bố Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các phóng viên quốc tế có mặt tại Trung tâm Báo chí của Đại hội đã chia sẻ những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, khẳng định đây là minh chứng cho sự ổn định và tiếp nối vững chắc của con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn.Nhà báo Wennys De Las Mercedes Diaz Ballag, đặc phái viên của báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, xúc động bày tỏ: “Chúng tôi xin được chúc mừng đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng và chúc các đồng chí vừa đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ đạt được nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới. Chúng tôi chắc chắn rằng các đồng chí sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Việt Nam, sứ mệnh thôi thúc các đồng chí tiếp tục nỗ lực mỗi ngày. Với Cuba, Việt Nam là một tấm gương về mô hình xã hội chủ nghĩa thịnh vượng và bền vững, là hình mẫu điển hình mà chúng tôi cần học tập để xây dựng đất nước”.Phóng viên Cuba bày tỏ tin tưởng những mục tiêu chiến lược cho năm 2030 và 2045 mà Đại hội đề ra dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo ra những kết quả hữu hình, củng cố vị thế của một Việt Nam hiện đại trên trường quốc tế.Sự thống nhất tuyệt đối trong việc bầu chọn người đứng đầu Đảng là minh chứng rõ nét cho sự ổn định chính trị và tinh thần đoàn kết nội khối của Việt Nam. Như lời khẳng định của ông Isac Patrício Nhabinde, Trưởng ban Biên tập và Truyền thông số của Đảng FRELIMO cầm quyền ở Mozambique, nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra một mặt trận ngoại giao rộng mở và đa dạng hơn bao giờ hết, tạo xung lực tích cực cho cả phát triển kinh tế lẫn vị thế chính trị quốc tế.Thành công của Đại hội XIV và việc kiện toàn nhân sự cấp cao không chỉ là niềm vui riêng của dân tộc Việt Nam mà còn củng cố niềm tin vững chắc cho bạn bè năm châu về một quốc gia hòa bình, phát triển năng động, giàu lòng mến khách và luôn kiên định trên con đường đã chọn./.