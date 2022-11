Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Giám đốc điều hành UNICEF

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến công tác, đã góp phần củng cố thêm mối quan hệ tốt đẹp của Việt Nam và UNICEF trong dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc và gần 40 năm Việt Nam là đối tác của UNICEF.



Phó Thủ tướng tin tưởng, chuyến công tác của bà Catherine M.Russell sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa UNICEF và Việt Nam; góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em cũng như trong việc tiếp cận những chuẩn mực quốc tế về quyền trẻ em.



Đánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của Văn phòng UNICEF Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Chương trình quốc gia giai đoạn 2017-2021 giữa hai bên, UNICEF đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt hỗ trợ vận chuyển hơn 70 triệu liều vaccine phòng dịch từ Chương trình COVAX; hỗ trợ, giúp tìm nguồn vaccine cho trẻ em; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ tiêm chủng và nâng cao năng lực tiêm chủng quốc gia..., góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Việt Nam và UNICEF đã bắt đầu triển khai Chương trình quốc gia giai đoạn 2022-2026 với tổng ngân sách dự kiến 70 triệu USD, hầu hết là viện trợ không hoàn lại.



Nhấn mạnh công tác trẻ em của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được kết quả khả quan trên các mặt, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và triển khai nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ em nhằm bảo đảm việc thực hiện quyền trẻ em ở mức đáp ứng cao nhất của điều kiện kinh tế, xã hội trong từng giai đoạn; giải quyết kịp thời các vấn đề trẻ em truyền thống hoặc phát sinh; thực hiện các mục tiêu Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, trong đó có các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Công tác bảo vệ trẻ em có chuyển biến rõ rệt với tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp tăng hằng năm, năm 2022 ước 74%, tăng 2% so với năm 2021. Chăm sóc sức khỏe trẻ em được thực hiện đồng bộ, hiệu quả với 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine. Giáo dục trẻ em đạt được những kết quả quan trọng như phổ cập cho trẻ 5 tuổi đi học Mẫu giáo, trẻ đi học Tiểu học, Trung học cơ sở đúng độ tuổi.



Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, phải linh hoạt tổ chức dạy và học, năm học 2021-2022 vẫn cơ bản thành công tốt đẹp. Đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí, môi trường giao tiếp xã hội của trẻ em ngày càng phong phủ, đa dạng với Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, huyện, xã, thôn tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Quyền được tham gia của trẻ em tiếp tục được quan tâm, chú trọng; tiếng nói, nguyện vọng của các em được lắng nghe, đáp ứng. Diễn đàn trẻ em các cấp được tổ chức hàng năm, diễn đàn trẻ em quốc gia được tổ chức 2 năm một lần với trên 1,7 triệu lượt trẻ em tham gia ở diễn dàn các cấp.



Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng bày tỏ tình cảm trân trọng về sự quan tâm của Giám đốc điều hành UNICEF và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của UNICEF và Liên hợp quốc đối với công tác thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam.



Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Giám đốc điều hành UNICEF Catherine M.Russell cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC), tích cực tham gia các liên minh và các phong trào toàn cầu về quyền trẻ em.



Cùng với đó, hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và quyền tham gia của trẻ em không ngừng được hoàn thiện từng bước và ở mức cao nhất có thể, hài hòa với CRC và các chuẩn mực của các Công ước, điều ước quốc tế về trẻ em mà Việt Nam là thành viên.



Theo đó, UNICEF nói riêng và các cơ quan trong hệ thống Liên hợp quốc nói chung ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em tại Việt Nam, bao gồm tăng cường hệ thống pháp lý, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em ba cấp độ, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em; phát hiện, hỗ trợ và can thiệp những trường hợp trẻ em bị xâm hại và có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực.



Với vai trò là một cơ quan của Liên hợp quốc trong công tác thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em, UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong thời gian tới; huy động sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, quốc gia và các bên liên quan để giải quyết những thách thức và khó khăn trong bối cảnh mới nhằm thể hiện vai trò của Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tăng cường hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực quyền trẻ em./.