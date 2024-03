Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp ông Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của IAEA với Việt Nam trong nhiều năm qua thông qua các cơ chế hợp tác song phương và đa phương; trong đó, riêng giai đoạn 2018-2023, IAEA đã trực tiếp hỗ trợ Việt Nam 17 dự án quốc gia với tổng kinh phí gần 3 triệu euro.



Phó Thủ tướng cảm ơn IAEA cũng như cá nhân ông Hua Liu đã thúc đẩy việc ký kết Chương trình khung hợp tác giữa Việt Nam và IAEA giai đoạn 2022-2027 và hỗ trợ Việt Nam sửa đổi Luật Năng lượng nguyên tử; mong muốn IAEA tiếp tục hợp tác với Việt Nam, nhất là trong xây dựng chính sách, đào tạo nhân lực cho lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết thực hiện nghĩa vụ và đóng góp có trách nhiệm đối với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt liên quan đến kiểm soát an toàn, an ninh, chống buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Qua đó, đóng góp vào nỗ lực của IAEA nhằm giải quyết các vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế và thúc đẩy ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Việt Nam luôn ủng hộ vai trò trung tâm, dẫn dắt của IAEA trong việc định hình các tiêu chuẩn và khuôn khổ về an toàn, an ninh hạt nhân, đặc biệt là đối với các công nghệ hạt nhân mới nổi...

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc IAEA Hua Liu cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông đã có những cuộc gặp đạt được nhiều kết quả bổ ích với lãnh đạo các Bộ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế của Việt Nam.

IAEA đã nhiều lần hoan nghênh vai trò tiên phong của Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng, đặc biệt là trong mô hình hợp tác ba bên giữa Việt Nam với Lào và Campuchia trong ứng dụng khoa học và kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế - kỹ thuật. Phó Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh, IAEA sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, nhất là trong hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực, cải thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện quy định, quy chuẩn bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong phát triển nông nghiệp thông minh./.