Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Điện Biên

Đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát số 30 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, gồm 4 nội dung: Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tổ chức bộ máy và cán bộ; rà soát, phân định thẩm quyền, thực hiện phân cấp, phân quyền, đảm bảo cho hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả. Sau sắp xếp, bộ máy chính quyền địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện nhiệm vụ thông suốt, hiệu quả, bước đầu khẳng định hiệu quả, chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện tăng trưởng 2 con số. Đến hết quý I/2026, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 9,04%, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố; các tiềm năng, lợi thế về đất đai, năng lượng, du lịch được phát huy thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược đến khảo sát và đầu tư tại tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong tổng số 277 nhiệm vụ có 235 nhiệm vụ được giao trên hệ thống theodoinq.dcs.vn, trong đó có 164 nhiệm vụ đã hoàn thành, 50 nhiệm vụ thường xuyên, 23 nhiệm vụ có thời hạn đang thực hiện theo tiến độ; 23/23 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW hoàn thành 100%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định về kiểm điểm, đánh giá xếp loại. Nội dung kiểm điểm chỉ rõ kết quả đạt được, khuyết điểm, yếu kém, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp và thời gian khắc phục, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi tự sửa. Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận và tham gia ý kiến vào nội dung để hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương nêu ý kiến, gợi mở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giúp Điện Biên thực hiện hiệu quả 4 nội dung kiểm tra trong thời gian tới, làm rõ những đề xuất, kiến nghị được nêu trong dự thảo báo cáo. Đoàn công tác gợi mở, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay của các địa phương để Điện Biên nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn của cơ sở để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương…

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, linh hoạt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai các chủ trương lớn, nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành ổn định, đồng bộ, thông suốt. Tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, khai thác hiệu quả các động lực phát triển như nông nghiệp, đầu tư công, năng lượng và du lịch, tích cực triển khai Nghị quyết số 57, từng bước cụ thể hóa công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 nội dung kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo Phó Thủ tướng: Điện Biên tiếp tục khơi dậy, lan tỏa khát vọng phát triển trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo đúng định hướng đề ra. Tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp sau 1 năm vận hành để kịp thời điều chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đội ngũ cán bộ cần chủ động tự nghiên cứu, tự học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương. Đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh cần thường xuyên cập nhật tình hình, xây dựng kịch bản phát triển sát thực tế, nhất là trong 6 tháng cuối năm; tiếp tục phát huy hiệu quả động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, công nghiệp năng lượng và du lịch. Tỉnh chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các dự án của nhà đầu tư chiến lược sớm được triển khai; bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số…Công tác đánh giá cán bộ phải thực chất, không cả nể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Đoàn Kiểm tra, giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết

*Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) đã dự Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. 9 hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tổ chức tìm kiếm, quy tập trong đợt 2 mùa khô 2025 - 2026 tại tỉnh U Đôm Xay, nước bạn Lào. Trong số này có 8 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính và 1 hài cốt đã xác định được thông tin là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên. Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được bàn giao cho tỉnh Hưng Yên và gia đình để cử hành lễ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà; hài cốt 8 liệt sĩ còn lại được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tổ chức trong thời điểm cả nước đang triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Trước đó, chiều 26/5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Tổng Tư lệnh thiên tài đã cùng Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo quân và dân ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.../.