Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Lễ trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Sĩ quan là sự tôn vinh xứng đáng cho hành trình cống hiến đặc biệt của hai nhà khoa học, đồng thời thể hiện sự trân trọng của Nhà nước Pháp đối với những đóng góp to lớn của họ cho sự phát triển khoa học, gắn kết cộng đồng nghiên cứu quốc tế, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác khoa học và tình hữu nghị Pháp - Việt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã tặng hoa chúc mừng vợ chồng Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc.



Đại sứ Olivier Brochet thay mặt Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan (Officier) cho Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), và Giáo sư Lê Kim Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp (Aide à l’Enfance du Vietnam).



Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trước đó, ngày 11/7/2025, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Pháp (14/7/2025), Tổng thống Emmanuel Macron đã ký sắc lệnh thăng hạng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho hai Giáo sư. Đây là cặp vợ chồng duy nhất cùng được trao thăng hạng trong dịp này, ở tuổi 91, minh chứng đặc biệt cho những cống hiến to lớn và bền bỉ trong khoa học, giáo dục và công tác xã hội.

Ngày 18/7/2025, thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng có thư chúc mừng hai Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, sự thăng hạng Huân chương cao quý này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, cống hiến không mệt mỏi của hai Giáo sư đối với khoa học và thế hệ trẻ, mà còn là niềm tự hào chung của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và quê hương Việt Nam.



Cả hai Giáo sư từng được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Hiệp sĩ (Chevalier): Giáo sư Trần Thanh Vân nhận vào ngày 23/02/2000 và Giáo sư Lê Kim Ngọc vào ngày 6/9/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Tổng thống Pháp François Hollande trực tiếp trao tặng trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

