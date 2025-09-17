Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Hội nghị CAEXPO lần thứ 22 tại Trung Quốc

Trưởng đoàn đại biểu các nước ASEAN và Trung Quốc thực hiện nghi thức khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 22 năm 2025. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, với chủ đề “Trí tuệ số thúc đẩy phát triển - Đổi mới sáng tạo dẫn dắt tương lai - Tận dụng những cơ hội mới của Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – ASEAN (ACFTA) phiên bản 3.0 để xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai”, CAEXPO năm nay thu hút khoảng 3.200 công ty đến từ 60 quốc gia tham gia triển lãm trong không gian có tổng diện tích khoảng 160.000 m2 để trưng bày những thành tựu mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cho biết Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS là diễn đàn quan trọng thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời là cơ chế thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực. Ông kỳ vọng các bên sẽ tận dụng diễn dàn và cơ chế này để cùng chia sẻ cơ hội và hướng tới tương lai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS sau 21 kỳ tổ chức đã đóng góp tích cực cho sự phát triển, hợp tác và trở thành biểu tượng của hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN. Phó Thủ tướng khẳng định các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, luôn ghi nhận những đóng góp quan trọng của Trung Quốc trong thúc đẩy hợp tác và phồn vinh chung ở khu vực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc. Đầu tư FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam những năm gần đây tăng mạnh, đứng đầu về số lượng dự án cấp mới. Kết nối chiến lược và kết nối giao thông, nhất là hợp tác đường sắt, được đẩy mạnh và trong tương lai sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho giao thương hàng hóa cũng như đi lại của người dân giữa Trung Quốc và Việt Nam nói riêng cũng như Trung Quốc và ASEAN nói chung. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang đối diện nhiều khó khăn và thách thức với sự gia tăng các rào cản thương mại, các bên cần cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin hợp tác, đồng thời phát huy tinh thần hợp tác cùng phát triển, giải quyết hiệu quả các vấn đề dựa trên luật lệ và bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đưa ra 3 đề xuất hợp tác. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang đối diện nhiều khó khăn và thách thức với sự gia tăng các rào cản thương mại, các bên cần cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin hợp tác, đồng thời phát huy tinh thần hợp tác cùng phát triển, giải quyết hiệu quả các vấn đề dựa trên luật lệ và bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đưa ra 3 đề xuất hợp tác.