Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Rà soát tiến độ và chất lượng xây dựng trường phổ thông nội trú vùng biên giới

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp với các bộ, ngành về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, tính đến ngày 12/5, trong tổng số 108 trường đã khởi công, có 1 trường đã khánh thành, đưa vào sử dụng; 25 trường đã hoàn thành thi công phần thô và đang thi công hoàn thiện; 50 trường tiến tới hoàn thành thi công phần thô; 2 trường đang san lấp mặt bằng; một số trường đang tập trung thi công phần móng... Một số địa phương cam kết phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2026 (dự kiến khoảng 21 trường).



Tuy nhiên, hiện nay có một số địa phương đang chậm tiến độ so với kế hoạch như Cao Bằng, Nghệ An, Đà Nẵng, Tuyên Quang... và một vài trường gặp khó khăn do vị trí thi công có địa chất phức tạp.

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ... đã cho ý kiến về điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư; quy mô, phương thức đầu tư; nguyên vật liệu xây dựng; cân đối nguồn, nhân lực; vấn đề tuyển sinh...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp quan tâm chỉ đạo. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới mà còn có ý nghĩa chiến lược về an sinh xã hội, phát triển con người, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ dân, giữ đất, giữ biên cương Tổ quốc.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự cố gắng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương trong việc ban hành các quy định, hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện; ưu tiên các nguồn lực để tập trung thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao. Theo đó, mục tiêu của việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền không chỉ là hoàn thành công trình xây dựng, mà phải bảo đảm trường học vận hành hiệu quả, có đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt tốt ngay từ năm học đầu tiên.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ, tiến độ triển khai tại một số địa phương còn chậm; công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vật liệu xây dựng còn nhiều khó khăn; tổng mức đầu tư nhiều dự án tăng cao so với khái toán ban đầu; một số nơi còn lúng túng, chưa thật sự quyết liệt, chưa bám sát phương châm "6 rõ"...

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cơ quan đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai chương trình; khẩn trương rà soát toàn bộ tiến độ từng trường và phân loại rõ: Trường bảo đảm tiến độ, có nguy cơ chậm tiến độ và chậm tiến độ. Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý đối với từng công trình, địa phương; thiết lập cơ chế theo dõi, điều hành, đôn đốc, kiểm soát tiến độ hàng tuần, hàng tháng.

Về kinh phí, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, nhu cầu vốn từng dự án; làm rõ nguyên nhân tăng vốn; tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cần thiết; bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, trong đó, nêu rõ những địa phương đang chậm tiến độ, có nguy cơ chậm tiến độ; yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng rà soát, hướng dẫn việc điều chỉnh dự án, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán (nếu có) bảo đảm hiệu quả, tiến độ; theo thẩm quyền, hướng dẫn các địa phương về các cơ chế, giải pháp kiểm soát chất lượng công trình; quan tâm hỗ trợ những vướng mắc của các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền.



Các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo và 22 địa phương có các xã biên giới đất liền cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17/5. Trên cơ sở đó, Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18/5.



Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo, huy động các đơn vị chức năng thuộc ngành hỗ trợ các địa phương thực hiện "chiến dịch"; đồng hành cùng địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh, an toàn thi công, nhất là tại các địa bàn khó khăn, phức tạp, vùng sâu, vùng xa.

Bộ Tài chính rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn xây dựng các trường theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/5; hướng dẫn các địa phương việc sử dụng vốn ngân sách trung ương hiệu quả, đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương về nguồn vật liệu xây dựng; đẩy nhanh các thủ tục pháp lý khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bãi đổ thải... theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền.



Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; khẩn trương rà soát từng dự án; chủ động phương án bù tiến độ; huy động tối đa nguồn lực tại chỗ; phát động các đợt thi đua cao điểm; bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương, huy động nguồn lực hỗ trợ để chi trả các hạng mục giải phóng mặt bằng và hạng mục hạ tầng kỹ thuật có liên quan ngoài hàng rào công trình; chỉ đạo công tác vận hành sau đầu tư (đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ chế nội trú, tuyển sinh, cơ sở vật chất, hạ tầng số; cơ chế quản lý, bảo trì, kinh phí duy tu...) bảo đảm công trình hoàn thành là đưa vào sử dụng được ngay, phát huy hiệu quả thực chất và lâu dài.../.