Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã từng bước khẳng định vai trò đầu mối quốc gia trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết nối hiệu quả các nguồn lực công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế. Hiện nay, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ và mạng lưới chuyên gia uy tín như Renishaw (Vương quốc Anh), Dassault Systèmes (Pháp), ADT Global, SafeGate, AIZ, VNQuantum… đang triển khai hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác tại các cơ sở của NIC.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã tham quan hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại NIC Hà Nội và NIC Hòa Lạc với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bản sao số, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học và công nghiệp bán dẫn.

Các đơn vị đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, mô hình ứng dụng AI, nền tảng số, công nghệ giải mã gen cùng hệ sinh thái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành công nghệ chiến lược. Một số doanh nghiệp tiêu biểu như Genetica đã nhận được sự hỗ trợ từ NIC trong quá trình phát triển, qua đó mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, khẳng định năng lực và tiềm năng của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Đoàn công tác cũng tham quan nhiều mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp như Trung tâm bán dẫn IC Design, Trung tâm Samsung Innovation Campus và hệ sinh thái STEM. Đây là những mô hình đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, thúc đẩy nghiên cứu công nghệ lõi và đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn.

NIC đồng thời cũng triển khai nhiều chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược kết hợp với các đối tác viện trường, doanh nghiệp công nghệ, tập trung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đến nay, NIC đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 100 viện, trường, 60 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, hơn 200 quỹ đầu tư; đã hỗ trợ và ươm tạo hơn 1.000 startup, kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. NIC đã tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn như Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Triển lãm Công nghiệp bán dẫn và Vietnam Innovation Challenge. Với những hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái, NIC đã trở thành đối tác quốc gia quan trọng của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel, SK Innovation và Qualcomm nhằm hỗ trợ các tập đoàn mở rộng hợp tác, đầu tư và nghiên cứu phát triển tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NIC đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc thu hút nguồn lực công nghệ quốc tế, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, NIC cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo; chủ động kết nối doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ lớn để hình thành hệ sinh thái công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị NIC tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và công nghệ sinh học; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội sớm nghiên cứu xây dựng khu nhà ở chuyên gia cùng hệ thống dịch vụ thương mại, y tế và giáo dục đạt chuẩn quốc tế nhằm tạo môi trường sống chất lượng cao cho đội ngũ chuyên gia và nhân lực công nghệ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ NIC mở rộng kết nối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới; nghiên cứu cơ chế đặt hàng của Nhà nước để hỗ trợ hoạt động của NIC; đồng thời xây dựng hành lang pháp lý nhằm phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, NIC tới đây phải mạnh hơn, lớn hơn, đóng góp tốt hơn nữa cho sự phát triển của đất nước. NIC tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức, kiện toàn bộ máy, sớm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển đột phá; qua đó từng bước xây dựng NIC trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực, tiệm cận với các mô hình thành công trên thế giới./.