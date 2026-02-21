Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Tại điểm đầu cao tốc thuộc phường An Nhơn (Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra tiến độ của gói thầu XL.01 (từ Km0+000 - Km12+000) thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn Km0+000 - Km22+000; đồng thời biểu dương các đơn vị, nhà thầu đã nỗ lực thi công theo đúng tiến độ từ khi khởi công (cuối năm 2025) đến nay.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục tăng tốc tiến độ thi công, tập trung nhanh giải phóng mặt bằng; đồng thời chủ động vốn. Riêng vốn xây lắp, Chính phủ sẽ tính toán, cân đối lại cho phù hợp. Tỉnh cũng cần chọn đơn vị thi công uy tín, có năng lực, xem chất lượng công trình là hàng đầu.

“Nhà thầu khi được chọn phải làm thật, tránh tình trạng chuyển nhượng, bán thầu cho đơn vị thi công khác làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh chuẩn bị tốt các mỏ đất, cát, đá; ưu tiên cho nhà thầu mua các điểm mỏ phù hợp, chất lượng của địa phương. Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh kiểm tra lại các dự án vừa khởi công, đồng thời yêu cầu các dự án đã khởi công là phải triển khai và đảm bảo được tiến độ. Sắp tới, Chính phủ sẽ kiểm tra các dự án vừa đồng loạt khởi công trong 2 đợt kỷ niệm lớn của đất nước vừa qua. Địa phương nào khởi công mà không làm phải chịu trách nhiệm với Chính phủ.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã bàn giao được mặt bằng sạch khoảng 5km và mặt bằng bàn giao tới đâu, nhà thầu thực hiện thi công đến đó. Hiện nay, tất cả nhà thầu đang triển khai thi công quyết liệt trên công trường, thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Các địa phương trên địa bàn đang làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; đến thời điểm này cơ bản ổn định về giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, tỉnh sẽ tính toán chi trả bồi thường; hầu hết người dân cơ bản đều đồng thuận cao với chính sách chi trả giải phóng đền bù của tỉnh. Dự kiến trong tháng 3 này sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với hợp phần 1 này. Đối với các dự án mà tỉnh đồng loạt khởi công các địa phương trong cả nước, tất cả đều đã và đang triển khai.

Dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn Km0+000 - Km22+000 do nhà thầu Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đang triển khai thi công 3 mũi và Công ty Minh Hiếu thi công 1 mũi tập trung thi công san lấp đất, thi công nền đường, hệ thống thoát nước, các cầu cống. Dự kiến đến tháng 3 tới sẽ khởi công hợp phần 2.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/giờ, có kết cấu mặt đường bằng bê-tông nhựa.

Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng; được chia thành 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng), dự án thành phần 2 (chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng) và dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng). Dự án thực hiện từ năm 2025 và hoàn thành năm 2029.

Khu tái định cư An Quang Đông được xây mới cho các hộ dân với 8 ngôi nhà bị sập trong cơn bão số 13 năm 2025. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN



Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng đã đến thăm và kiểm tra kết quả xây dựng cũng như chất lượng công trình của 8 ngôi nhà trong chiến dịch Quang Trung tại khu tái định cư An Quang Đông, xã Đề Gi.

Dự án tái định cư di dời các hộ dân thuộc khu vực phía Đông đường ven biển ĐT.639 (thôn An Quang Đông, xã Đề Gi). Các hộ dân được bố trí về khu đất phía Tây đường ven biển, với tổng diện tích 2,4ha, phục vụ tái định cư tập trung cho 24 hộ, trong đó có 8 hộ có nhà bị sập hoàn toàn do bão. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 28,3 tỷ đồng, do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Binh đoàn 12 thi công./.