Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm Australia, góp phần củng cố và làm sâu sắc Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước

Nồng nhiệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm bang New South Wales ngày 6/7, Chủ tịch Hạ viện bang, ông Greg Piper bày tỏ sự kính trọng đối với nhân dân Việt Nam anh hùng, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia được tôn trọng và đánh giá cao trên toàn thế giới, ngày càng có vai trò và tiếng nói trên trường quốc tế. Ông khẳng định, điều này đã tạo nền tảng quan trọng để hai nước tăng cường quan hệ hợp tác không chỉ về chính trị, ngoại giao mà còn trên nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, kinh tế…

Chủ tịch Hạ viện Greg Piper cũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa bang New South Wales với các địa phương của Việt Nam cũng như giữa Australia và Việt Nam còn rất lớn; đồng thời tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam và Australia nói chung cũng như giữa các thành phố của Việt Nam với bang New South Wales nói riêng trong thời gian tới.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch Hạ viện Greg Piper dành cho Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời chúc mừng Nghị viện bang New South Wales nhân kỷ niệm 200 năm thành lập; chúc mừng những thành tựu phát triển của bang thời gian qua.

Dựa trên nền tảng tốt đẹp của mối quan hệ song phương hiện nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng bang New South Wales – với thế mạnh của mình - sẽ tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong mở rộng hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực trụ cột, qua đó củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia cũng như mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin rằng TP. Hồ Chí Minh - với tư cách là thành phố đối tác của bang New South Wales - có thể trở thành địa phương tiên phong trong triển khai thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia và Chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040; đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Australia nói chung và bang New South Wales nói riêng sang đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài và ổn định tại Việt Nam, ủng hộ các địa phương của hai nước học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng gợi mở một số lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tới như đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động xúc tiến, tạo thuận lợi thương mại; chia sẻ thông tin, công nghệ khai thác khoáng sản; trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực than và khí tự nhiên hóa lỏng; hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tận dụng các hiệp định thương mại tự do, hợp tác trong lĩnh vực logistics, năng lượng sạch và phát thải carbon thấp; hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...; phối hợp triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về hành động thiết thực ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác, giao lưu, tăng cường trao đổi đoàn, trong đó có các đoàn của Hạ viện bang New South Wales tới Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Tiếp đó, trong cuộc gặp với Phó Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales Rodney John Roberts, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết tham gia đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Australia lần này có lãnh đạo một số địa phương ở phía Bắc và phía Nam của Việt Nam với nhiều tiềm năng, thế mạnh, có thể hợp tác với bang New South Wales trong các lĩnh vực bang có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp đón các đoàn của Thượng viện bang New South Wales sang thăm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với Hội đồng Nhân dân các địa phương của Việt Nam, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị bang New South Wales chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm, kỹ thuật về nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm đồ uống trong chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu, khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, đầu tư tại Việt Nam sản xuất nguyên liệu cho ngành dược phẩm và thực phẩm chức năng…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ mong muốn chính quyền bang New South Wales tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại bang ổn định cuộc sống, hòa nhập, giữ gìn bản sắc dân tộc, đóng góp cho xã hội nước sở tại và là cầu nối cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Thượng viện Rodney John Roberts đánh giá cao việc Việt Nam – Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, coi đó là mộ trong những nền tảng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tình cảm gắn bó khăng khít giữa hai nước. Ông cũng khẳng định bang New South Wales sẵn sàng chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp bởi việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại bang, cho biết có những người đã trở thành doanh nhân thành đạt, bác sĩ…Nhấn mạnh tiềm năng phát triển rất lớn và đa dạng của Việt Nam, Phó Chủ tịch Thượng viện Rodney John Roberts cho biết ông sẽ sớm sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp, Đổi mới, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng và Cải huấn bang New South Wales Anoulack Chanthivon. Hai bên đã trao đổi cụ thể về một số lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, giáo dục, năng lượng hydrogen, tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng…

Về giáo dục - đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bang New South Wales cấp thêm học bổng cho các cán bộ công chức, nhất là cán bộ, công chức các địa phương của Việt Nam; thúc đẩy trao đổi chuyên môn về quản lý công cho đội ngũ cán bộ công chức thông các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo, các khóa học trong lĩnh vực quản lý và quy hoạch đô thị, đô thị thông minh, chuyển đổi số; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (chuyển giao các chương trình đào tạo, phối hợp đào tạo, mở các chi nhánh dạy nghề tại Việt Nam…) để đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao.

Về phần mình, Bộ trưởng Anoulack Chanthivon nhấn mạnh yếu tố quan trọng của đổi mới sáng tạo là con người. Việc có nguồn nhân lực tốt, chương trình đào tạo tốt, cơ sở đào tạo tốt sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, do đó, bang New South Wales sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cho giáo dục và sẵn sàng xem xét các chương trình hợp tác phù hợp với Việt Nam, mong muốn mở ra các cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bộ trưởng bang Anoulack Chanthivon cũng đã trao đổi về các ưu tiên của Việt Nam và bang New South Wales trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng, những kết quả mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực này cũng như thực hiện cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; thảo luận một số biện pháp tăng cường quan hệ song phương trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng bang Anoulack Chanthivon hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại bang New South Wales và cho biết sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu môi trường đầu tư, chính sách, pháp luật của bang nhằm thúc đẩy hợp tác hai chiều; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự phát triển của Việt Nam nói chung và của các địa phương của Việt Nam nói riêng hiện nay, bang New South Wales có thể hỗ trợ, hợp tác trong nhiều ngành công nghiệp, lĩnh vực cụ thể.

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Australia, chiều 7/9 (giờ địa phương), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã gặp mặt đại diện tiêu biểu của cộng đồng người Việt Nam tại bang New South Wales.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ xúc động khi gặp mặt đông đảo bà con kiều bào, lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại bang New South Wales; vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực của bà con thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội thông báo với bà con về tình hình trong nước và một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Quốc hội, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Australia, là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, là một trong những động lực, cội nguồn sức mạnh phát triển của đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng rằng cộng đồng người Việt Nam tại Australia sẽ ngày càng phát triển, đoàn kết, hướng về đất nước; luôn quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực lan tỏa tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ con cháu, giáo dục con cháu hướng về cội nguồn, tổ chức các lớp dạy ngôn ngữ tiếng Việt, gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam trong cộng đồng.

Ghi nhận các nguyện vọng, đề xuất của đại diện cộng đồng người Việt Nam tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ sau chuyến thăm sẽ tổng hợp, đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN bên lề cuộc gặp, Giáo sư Nghiêm Đức Long - Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) – cho biết ông rất vinh dự và vui mừng được đại diện VASEA gặp gỡ, trao đổi và đề đạt nguyện vọng với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Giáo sư Nghiêm Đức Long khẳng định cộng đồng người Việt rất thành công và có vị trí tốt trong xã hội Australia hiện nay, luôn mong muốn có cơ hội đóng góp cho quê hương, dù sinh sống và làm việc, học tập tại quốc gia châu Đại Dương này, song nhiều người vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và luôn tâm niệm “mình là người Việt Nam”.

Cùng chung cảm xúc, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Nghĩa - chuyên gia về AI từng giảng dạy tại Đại học Kỹ thuật Sydney cho biết trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến chuyển đổi số, đặc biệt là công nghệ AI và bán dẫn, ông mong muốn đội ngũ trí thức, chuyên gia AI người Việt đang làm việc tại Australia có thể được chính phủ tạo điều kiện đưa các sản phẩm AI do họ chế tạo về ứng dụng tại Việt Nam.

Theo nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Nghĩa, Việt Nam hiện có những cơ hội rất lớn trong tự động hóa sản xuất, và đây chính là cơ hội để những doanh nghiệp trong nước ở Việt Nam có thể sử dụng những công nghệ nước ngoài phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước.

Trước cuộc gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Sydney, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng đã thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, nghe Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng báo cáo một số nét chính về tình hình hoạt động của Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Đánh giá cao sự năng động, nhiệt huyết và trách nhiệm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney trong thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Lãnh sự quán tiếp tục nỗ lực, cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Australia phát triển hơn nữa, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đưa hợp tác về thương mại lên “nấc thang mới”; đổi mới sáng tạo tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao hết sức tốt đẹp giữa hai nước./.