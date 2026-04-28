Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Khoảng 7.000 dự án đang cần phải tháo gỡ vướng mắc trong quý III/2026

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự quan tâm, theo dõi sát nội dung kỳ họp thứ Nhất; đồng thời kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ban hành những quyết sách mạnh mẽ, khả thi nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri Nguyễn Văn Hớn, phường Nha Trang cho rằng, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng, bám sát thực tiễn để các luật ban hành có sức sống, dễ đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, đi đến cùng vấn đề và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, cá nhân.

Cử tri phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nêu ý kiến. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Quan tâm đến chính sách an sinh, cử tri Nguyễn Văn Hòa, phường Nha Trang kiến nghị Quốc hội cần quy định đầy đủ hơn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng toàn diện, định kỳ và phù hợp với đặc thù tuổi già. Cử tri đề nghị người cao tuổi được ưu tiên liên thông tuyến trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giảm bớt thủ tục chuyển tuyến, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri còn phản ánh vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, bố trí tái định cư; những vướng mắc trong thủ tục triển khai dự án của nhà đầu tư tại một số dự án như sân bay Nha Trang, dự án Bắc Hòn Ông; tình trạng quy hoạch “treo” kéo dài…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Đối với các kiến nghị cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương cần bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc ngay từ sớm, từ cơ sở.

Thông tin thêm về việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Chính phủ đang trình Quốc hội ban hành nghị quyết mang tính đặc thù để xử lý các vướng mắc. Theo thống kê sơ bộ, cả nước có khoảng 7.000 dự án đang cần phải tháo gỡ vướng mắc. Trong quý III/2026 các địa phương phải lập được danh sách và đề xuất phương án xử lý cụ thể của từng dự án.

Quan điểm xử lý của Đảng, Nhà nước và Quốc hội là sai ở đâu xử lý ở đó, bảo đảm hài hòa, hợp lý quyền lợi của người dân. Việc tháo gỡ các dự án vướng mắc cũng là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao trên phạm vi toàn quốc về việc sử dụng trụ sở cơ quan nhà nước sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm tránh lãng phí nguồn lực, tài sản./.