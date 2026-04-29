Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist Group

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện Ban lãnh đạo Saigontourist Group. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những thành tựu to lớn, toàn diện mà Saigontourist Group đã đạt được trong suốt 50 năm qua và chúc mừng Tổng công ty vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Để phát huy kết quả đạt được, ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, thời gian tới, Saigontourist Group chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, có chiều sâu văn hóa, có khả năng tạo dựng thương hiệu riêng, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Trải qua 50 năm, Saigontourist Group đã ghi dấu hàng loạt cột mốc lịch sử quan trọng, trong đó tiêu biểu như tiên phong ký hợp đồng phục vụ khách quốc tế (1979); tham gia hội chợ du lịch quốc tế ITB (1984); ký kết liên doanh đầu tiên (1988); thành lập Trường Nghiệp vụ Du lịch (1989); đưa vào khai thác các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại vùng biên giới, hải đảo (2009 - 2019); tiên phong thúc đẩy các chương trình liên kết du lịch vùng, nhất là các chương trình xúc tiến du lịch quốc tế... Đặc biệt, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group do Saigontourist Group tổ chức thường niên liên tiếp nhận giải “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới” và “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á” nhiều năm liền. Năm 2025, Saigontourist Group hoàn thành và vượt kế hoạch tăng trưởng hai con số, với tổng doanh thu đạt 16.935 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2024.

Chia sẻ các định hướng lớn của Saigontourist Group, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết: Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ, khi kinh tế nhà nước được trao vai trò dẫn dắt, khi ngành du lịch được xếp vào quá trình tái cấu trúc theo chiều sâu, Saigontourist Group hiểu rõ đổi mới không còn là lựa chọn, đó là mệnh lệnh của thời đại, là yêu cầu tất yếu để tồn tại và phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện Ban lãnh đạo Saigontourist Group. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Trong khuôn khổ sự kiện, Saigontourist Group đã vinh danh các cán bộ, người lao động có thâm niên cống hiến trên 25 năm, những người đã gắn bó máu thịt với Saigontourist Group qua bao thăng trầm, góp phần hun đúc nên bản sắc và giá trị cốt lõi của tập đoàn. Hoạt động vinh danh không chỉ là sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhân sự, mà còn là dịp lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào nghề nghiệp - những yếu tố làm nên sức mạnh nội lực của Saigontourist Group trong suốt nửa thế kỷ qua./.