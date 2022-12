Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể PV Power. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vào bảo vệ Tổ quốc.



Biểu dương những kết quả, thành tích PV Power đã đạt được sau 15 năm hoạt động, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PV Power đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ, khoa học kỹ thuật, nhất là những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất điện năng.



Bên cạnh đó, PNV, PV Power nghiên cứu, đổi mới công nghệ để tăng hiệu suất phát điện, nâng cao năng suất lao động, vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy điện hiện hữu, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lực quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.



Đồng thời, PVN, PV Power tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án điện khí theo quy hoạch được duyệt, trước mắt cần tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định để thực hiện dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3, Nhơn trạch 4, sớm đưa dự án vào phát điện, góp phần bảo đảm hiệu quả của chuỗi khí điện LNG Thị Vải; đồng thời khẩn trương nghiên cứu, triển khai dự án điện khí LNG đầu tiên của miền Bắc tại Quảng Ninh, đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ và hiệu quả.

Song song việc tập trung cho các dự án điện khí, PVN, PV Power cần dành nguồn lực nghiên cứu, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió gần bờ, điện gió ngoài khơi, hợp tác đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải theo quy định của pháp luật. Trước mắt, PVN cần nghiên cứu chuyển đổi phát điện bằng năng lượng hóa thạch sang dạng năng lượng ít phát thải CO2 trong các nhà máy điện hiện có, góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng xanh hóa.

Ngoài lĩnh vực sản xuất, PV Power chú trọng các hoạt động dịch vụ kỹ thuật điện, cung ứng nguyên liệu và các dịch khác phục vụ sản xuất, kinh doanh điện; quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chế độ, chính sách đãi ngộ cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.



Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các ngành Công nghiệp, trong đó có công nghiệp năng lượng.



Theo báo cáo, PV Power hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng, là một trong những đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của PVN. Trong 15 năm qua, PV Power đã không ngừng phát triển lớn mạnh và trở thành đơn vị sản xuất điện lớn thứ hai tại Việt Nam, sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



Đến nay, PV Power đã sở hữu 7 nhà máy điện với tổng công suất đạt 4.209MW. Quy mô tổng tài sản tăng 12 lần, đạt 56.502 tỷ đồng so với 4.779 tỷ đồng ở thời điểm hình thành năm 2007, nguồn vốn chủ sở hữu đạt trên 32 nghìn tỷ đồng.



Sau 15 năm, PV Power đã sản xuất hơn 240 tỷ kWh điện, doanh thu hợp nhất lũy kế đạt hơn 350 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất lũy kế đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước lũy kế hơn 16 nghìn tỷ đồng và có hơn 50 triệu giờ công an toàn.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu POW của PV Power liên tục dẫn đầu về thanh khoản trong số các doanh nghiệp kinh doanh điện năng trên sàn chứng khoán. HIện, PV Power có hơn 75.000 cổ đông và cổ phiếu POW luôn có khối lượng giao dịch lớn trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). 15 năm qua, PV Power đã đóng góp hơn 400 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.



Trong những năm tới đây, PV Power tập trung chuyển dịch năng lượng theo hướng năng lượng xanh, bảo vệ môi trường; tiếp tục tăng cường hợp tác và phát triển các dự án điện khí LNG, điển hình là Dự án Nhơn Trạch 3 & 4 đang triển khai có công suất dự kiến 1.600MW với công nghệ hiện đại nhất hiện nay và dự án điện khí LNG Quảng Ninh có công suất dự kiến 1.500MW; mở rộng đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.



Dự kiến đến năm 2035, tổng công suất của PV Power sẽ đạt từ 5.760 - 9.560MW, sản lượng điện bình quân năm đạt từ 30-47 tỷ kWh và tốc độ tăng trưởng sản lượng điện bình quân từ 3-4%./.