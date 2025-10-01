Phiên họp thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba

Quang cảnh Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong suốt chặng đường 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba không ngừng phát triển và ngày càng bền chặt, trở thành mối quan hệ tiêu biểu của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và gắn bó.

Trong mối quan hệ đặc biệt đó, Quốc hội hai nước đóng vai trò ngày càng quan trọng. Là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, Quốc hội hai nước không chỉ là kênh đối ngoại chính trị tin cậy mà còn là lực lượng nòng cốt trong thúc đẩy và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Thông qua việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, Quốc hội hai nước đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững, phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân mỗi nước và vì tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc.

Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường hợp tác nghị viện không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị - ngoại giao vững chắc trên phương diện song phương mà còn góp phần quan trọng vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ sinh học và y tế, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân...

Tiếp nối thành công và phát huy thành quả của Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba tổ chức năm 2024 tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Phiên họp thứ hai là minh chứng rõ nét cho cam kết chính trị mạnh mẽ của Quốc hội hai nước trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Đây cũng là dịp để hai Quốc hội tiếp tục đánh giá một cách tổng thể về kết quả hợp tác song phương thời gian qua và vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024), cũng như chia sẻ thông tin kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández bày tỏ xúc động nhắc lại những khoảnh khắc không thể nào quên trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba; cho rằng, Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba là dịp để Quốc hội hai nước theo dõi việc thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mở rộng đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên và cụ thể hóa, thực hiện ngay những nội dung mà hai Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi, thống nhất trong cuộc hội đàm chiều 30/9.

Chủ tịch Quốc hội Cuba cho biết, Phiên họp khẳng định quyết tâm của Quốc hội Cuba trong việc thúc đẩy các chính sách cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ thương mại và hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh Cuba coi trọng sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào quá trình cập nhật mô hình kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández một lần nữa khẳng định, Cuba ghi nhận vai trò vô giá của Việt Nam trong ủng hộ, giúp đỡ Cuba ổn định, phát triển đất nước; đồng thời trân trọng cảm ơn các tổ chức của Việt Nam đã hỗ trợ Cuba trong thời gian qua.

Tại phiên họp, trong bầu không khí hữu nghị và tin cậy, các đại biểu hai nước đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba và vai trò quan trọng của hợp tác liên nghị viện trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước; khẳng định quyết tâm ủng hộ, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa hai Quốc hội nói riêng.

Hai bên đã nghe đại diện các cơ quan của hai Quốc hội, các bộ, Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba báo cáo tình hình hợp tác giữa hai nước, đề xuất các biện pháp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế…

Hai bên trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm của mỗi bên về xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật để khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, y tế phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của mỗi nước; đánh giá kết quả đạt được và đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trên kênh nghị viện cả ở cấp độ song phương cũng như tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực mà hai Quốc hội là thành viên; tiếp tục xem xét khả năng phối hợp giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández thống nhất tăng cường tham vấn về xây dựng pháp luật, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các cam kết song phương, phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Cuba, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc phiên họp, hai bên đã ra thông cáo chung ghi nhận kết quả Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cuba; trong đó, thống nhất Phiên họp thứ ba của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Cuba và Quốc hội Việt Nam sẽ được tổ chức tại La Habana, Cuba./.