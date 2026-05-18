Phê chuẩn ông Lê Công Lý giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Cần Thơ trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lê Công Lý. Ảnh: TTXVN phát Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cũng công bố quyết định chỉ định ông Lê Công Lý tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Công Lý, sinh năm 1977, quê quán xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học ngành Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lý luận chính trị Cao cấp.

Trước đó, khi công tác tại tỉnh Hậu Giang cũ, ông Lê Công Lý từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Từ tháng 7/2025 (sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh), ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đến nay.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao ông Trần Ngọc Hùng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ làm quyền Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban. Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Hùng giữ chức Quyền Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, thay ông Lê Công Lý. Ảnh: TTXVN phát



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho biết sẽ nỗ lực rèn luyện, học hỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục giữ tinh thần cầu thị, khiêm tốn, nghiêm túc học hỏi; kế thừa kinh nghiệm từ các thế hệ lãnh đạo đi trước và tập thể lãnh đạo thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Công Lý mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm từ tập thể Thường trực UBND thành phố nhằm xây dựng bộ máy hành chính đoàn kết, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Công Lý được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ./.