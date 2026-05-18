Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Vân - TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào thực tiễn đang được Đảng, nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm hình thành các mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số bền vững. Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó công nghệ số, trong đó bao gồm AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối được xác định nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Đây là cơ sở rất quan trọng để các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp ứng dụng cùng định vị lại vai trò của AI trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ thời gian tới.



Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng, Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng AI được tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của Sàn Giao dịch khoa học và công nghệ như một đầu mối kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà đầu tư nhằm thúc đẩy đưa nhanh các sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI vào thực tiễn nâng cao năng suất lao động; đồng thời giới thiệu các công nghệ, nền tảng, giải pháp và sản phẩm AI có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.

