Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Võ Dung - TTXVN Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, bảo đảm duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành thông suốt. Các đơn vị trực thuộc đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc quốc giới, vùng biển, đảo; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác nắm, dự báo tình hình được triển khai chủ động, từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các chủ trương, giải pháp phù hợp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Nổi bật trong thời gian qua là thành công của các chuyên án lớn, tiêu biểu như QB525 và QT925.3. Hai chuyên án đã triệt phá thành công các đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 800 kg ma túy cùng nhiều tang vật quan trọng. Những chiến công này không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, mà còn khẳng định hiệu quả thực tiễn của mô hình tổ chức mới sau sáp nhập.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trên tuyến biên giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, phương thức hoạt động theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hiệu lực, hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu lực lượng Biên phòng tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh. Đồng thời, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn và những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sau gần 1 năm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian tới, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chủ động, nhạy bén trong nắm bắt, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục bản lĩnh, truyền thống của Bộ đội Biên phòng. Cán bộ chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng. Cùng với đó, phát huy vai trò chủ trì, phối hợp giữ vững an ninh trật tự, duy trì nghiêm pháp luật trên biên giới, vùng biển; triển khai đồng bộ các biện pháp về công tác cửa khẩu, trinh sát, ma túy...; thực hiện tốt công tác hợp tác, đối ngoại Biên phòng; tham gia ứng phó, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới, thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình; củng cố đoàn kết nội bộ; phát huy hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, 3 tập thể đã được trao thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì và 7 cá nhân được trao thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước. Ngoài ra, 1 tập thể và 3 cá nhân đã được trao thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng./.

