Phát huy vai trò người cao tuổi trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là văn kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc, định hướng mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, rõ việc, rõ cách làm, rõ kết quả, thực sự đổi mới sáng tạo, sát hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội.

Nhấn mạnh vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Phó Chủ tịch Nguyễn Lam khẳng định, các cấp Hội cần chú trọng công tác tư tưởng chính trị, bám sát phong trào quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc. Đồng thời, các cấp Hội tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước.

Phát huy thành công thời gian qua, các cấp Hội chủ động tham mưu cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về các giá trị cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, các nghị quyết trụ cột thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nội dung tuyên truyền gắn với các chủ trương, chính sách liên quan đến thích ứng già hóa dân số, đặc biệt tập trung vào ba trụ cột công tác người cao tuổi gồm bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chú trọng tuyên truyền những tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trong phát triển kinh tế bạc, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình hành động của Hội được xây dựng theo tư duy tổng thể, bao quát các nhiệm vụ lớn trong suốt nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, gắn với chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VII của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Sau hội nghị, chương trình sẽ được ban hành chính thức, yêu cầu các cấp Hội chủ động cụ thể hóa thành kế hoạch công tác hằng năm phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn trong khi nguồn lực còn hạn chế, Phó Chủ tịch Nguyễn Lam đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, tận dụng kinh nghiệm sống và vốn hiểu biết phong phú của người cao tuổi để đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo về nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, đặc biệt nhấn mạnh các chiến lược phát triển kinh tế, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã nghe về chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra rất nhanh tại Việt Nam. Các báo cáo cho thấy, phát triển kinh tế bạc thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực. Người cao tuổi ngày càng được chăm sóc tốt hơn với nhiều hình thức đa dạng; đồng thời được tạo điều kiện tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động phát triển kinh tế và xây dựng đất nước. Việc tận dụng tri thức, kinh nghiệm của người cao tuổi cũng ngày càng được coi trọng, trở thành nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội./.