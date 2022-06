Phát huy thế mạnh du lịch sinh thái “Xứ Dừa Bến Tre”

Du khách trải nghiệm du lịch nông trại miệt vườn tại Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Tỉnh Bến Tre được hình thành từ ba cù lao và do phù sa của bốn nhánh sông Cửu Long bồi tụ. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây còn mang nét nguyên sơ phong phú, con người đôn hậu, mến khách. Giao thông kết nối giữa Bến Tre với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực cũng thuận lợi để nơi đây vừa là điểm đến, vừa là điểm dừng chân của du khách trong nước và quốc tế.



Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre Nguyễn Văn Bàn, tỉnh tập trung phát triển một số loại hình du lịch chủ yếu như: du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn; tham quan di tích lịch sử - văn hóa; du lịch cộng đồng; du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí…



Khu du lịch sinh thái Nghênh Xuân Farmstay ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành nằm bên dòng sông Thành Triệu thơ mộng, con sông cắt ngang ba nhánh sông Hàm Luông, sông Tiền và Ba Lai. Nghênh Xuân Farmstay có diện tích 1,6 ha, là điểm du lịch hấp dẫn cho du khách với nhiều dịch vụ trải nghiệm sinh thái đặc trưng vùng sông nước Bến Tre.



Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre Nguyễn Văn Bàn, không chỉ có thiên nhiên đẹp yên bình, mảnh đất ba dải cù lao Bến Tre còn là tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa. Bến Tre hiện có hai di tích cấp quốc gia đặc biệt là Mộ và Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu và Di tích Đồng Khởi Bến Tre, 16 di tích cấp quốc gia và gần 60 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ngoài ra, Bến Tre còn có các lễ hội như": Lễ hội Cúng đình dân gian, Lễ hội Truyền thống cách mạng 17/1, Lễ hội Dừa, Ngày hội cây trái ngon, an toàn…; cùng các làn điệu dân ca mang đậm sắc thái vùng sông nước Nam Bộ: đờn ca tài tử, hát sắc bùa, hát bội, múa bóng rỗi…



Thực tế, ngay khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tỉnh Bến Tre chủ động tổ chức nhiều chương trình, sự kiện khởi động lại hoạt động du lịch. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội nghị liên kết du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre trong điều kiện an toàn thích ứng với dịch COVID-19; Chương trình chào đón đoàn khách đầu tiên đến Bến Tre; Chương trình quảng bá xúc tiến du lịch Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Du lịch vùng xanh Xứ Dừa" trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022.



Trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm phục hồi hoạt động du lịch như: Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá Bến Tre điểm đến an toàn - thân thiện - chất lượng; đẩy mạnh các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trên cả nước nhất là liên kết, phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long.



Theo ông Nguyễn Văn Bàn, với thế mạnh là cây dừa, tỉnh vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, sông nước và trải nghiệm văn hóa gắn với "cây dừa Bến Tre". Tỉnh tập trung kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư các dự án phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ven sông, nghỉ dưỡng giải trí ven biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch MICE,… Qua đó, tạo sự độc đáo, khác biệt riêng của du lịch Bến Tre so với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.



Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu như: Lễ kỷ niệm; Trưng bày cuộc đời và sự nghiệp danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; Giải Marathon dành cho vận động viên và khách du lịch; Hành trình theo bước chân cụ Đồ Chiểu; Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông"; Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp thương mại và ẩm thực xứ Dừa,… Đây đều là những dịp thu hút du khách trong và ngoài nước đến Bến Tre ngày càng nhiều hơn./.