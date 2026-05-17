Phát huy năng lực sáng tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên

Tại ngày hội STEM 2026 với chủ đề “Sáng tạo - Kết nối - Dẫn lối tương lai”, sinh viên Trường Đại học Nha Trang đã mang đến hàng chục sản phẩm sáng tạo như: Thiết kế và chế tạo cánh tay robot 3 bậc tự do; robot dò đường; robot gắp vật; thử thách tháp tre rung chấn; thiết kế mô hình kỹ thuật điện - điện tử; hải trình sáng tạo - thiết kế mô hình hàng hải; sáng tạo mô hình kỹ thuật biển; đón gió đồi Lasan…

Đại diện Ban tổ chức Trường Đại học Nha Trang trao các giấy nhận các giải về STEM 2026 cho các đội thi đạt giải thưởng " Hải trình sáng tạo - Thiết kế mô hình hàng hải". Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Mặc dù mới là sinh viên năm thứ 2 nhưng nhóm Mechanic, Trường Kỹ thuật và Công nghệ (thuộc Trường Đại học Nha Trang) đã nghiên cứu và "trình làng" sản phẩm “cánh tay robot 3 bậc tự do”. Sinh viên Huỳnh Văn Âu, đại diện nhóm Mechanic cho biết, để có sản phẩm dự thi, nhóm đã đầu tư thời gian, tìm kiếm thiết bị, nghiên cứu, lập trình và ứng dụng AI suốt 2 tháng. Trước mắt, sản phẩm chỉ là mô hình, gắp được các vật dụng nhỏ nhưng rất thông minh. Việc tạo các sản phẩm dự thi giúp sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học một cách bài bản, cũng là cơ hội để sinh viên tiếp thu và học tập thêm nhiều kiến thức có ích liên quan đến chuyên ngành điện tử - cơ khí.

Đây là năm thứ ba "Ngày hội STEM" được Trường Đại học Nha Trang tổ chức, trở thành môi trường giao lưu học thuật, trải nghiệm công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo trong sinh viên.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hưng Trà, các nội dung sinh viên mang tới cuộc thi STEM phản ánh rõ những xu hướng công nghệ nổi bật hiện nay. Nhiều sinh viên đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nâng cao mức độ tự động hóa cho sản phẩm. Từ những ý tưởng ban đầu, nhiều sản phẩm có tiềm năng phát triển thành các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Để khuyến khích sinh viên không ngừng sáng tạo, Trường Đại học Nha Trang luôn dành các nguồn lực để phát triển công tác nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập. Nhà trường đã kết hợp với doanh nghiệp đồng hành cùng sinh viên ngay khi còn là sản phẩm mẫu, ý tưởng hay. Với những sản phẩm dự thi có hàm lượng khoa học cao, chất lượng tốt, khả năng ứng dụng thực tiễn cao, nhà trường sẽ làm cầu nối để các em tham gia các cuộc thi, sân chơi khoa học lớn hơn.

Ông Trần Doãn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang cho biết, chất lượng nghiên cứu khoa học trong sinh viên luôn được đổi mới, nâng cao mỗi năm. Các cuộc thi luôn thu hút được số lượng lớn sản phẩm tham gia. Đáng chú ý, hàm lượng khoa học và tính học thuật ngày càng được nâng cao qua từng năm; đồng thời, yếu tố sáng tạo gắn với khả năng ứng dụng thực tiễn bền vững cũng được thể hiện rõ nét hơn trong mỗi sản phẩm.

Có thể khẳng định, việc chú trọng đầu tư và khơi dậy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua các sân chơi thực chất như Ngày hội STEM đã và đang khẳng định hướng đi đúng đắn của Trường Đại học Nha Trang, góp phần hiện thực hóa mục tiêu gắn lý thuyết với thực hành, đưa nghiên cứu khoa học từ giảng đường tiệm cận gần hơn với thị trường lao động và xu thế phát triển bền vững của đất nước.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước làm chủ và ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn chuẩn bị hành trang vững chắc để sinh viên tự tin hội nhập. Qua đó, nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung./.