Phát huy lợi thế sông nước, xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái đặc thù

Chủ vườn dừa Tân Lộc hái trái cho du khách thưởng thức khi đến tham quan vườn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN



Khai thác lợi thế cù lao, miệt vườn

Cù lao Tân Lộc (phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ) là không gian du lịch đặc thù nằm giữa sông Hậu. Địa phương có quỹ đất phù sa màu mỡ, vườn cây ăn trái tập trung và các mô hình nuôi thủy sản trong ao, lồng bè ổn định, tạo lợi thế phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp gắn với định hướng du lịch xanh của thành phố.

Bên cạnh tài nguyên tự nhiên, Tân Lộc còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lâu đời như hệ thống nhà cổ đầu thế kỷ XX, các di tích đình, chùa và lễ hội truyền thống. Hiện nay, trên địa bàn phường có một số điểm đón tiếp khách du lịch như vườn ổi Cô Điệp, vườn sinh thái Tân Lộc, vườn nho thân gỗ, vườn chôm chôm, nhà cổ Trần Bá Thế, cơ sở rượu mận Sáu Tia, cơ sở mắm cá tra, vườn dừa Tân Lộc…

Bà Đào Thị Diễm Kiều, khu vực Trường Thọ 2, phường Tân Lộc cho biết, lượng khách đến tham quan vườn dừa Tân Lộc thường theo mùa, tập trung từ trước Tết Nguyên đán đến khoảng tháng 3. Dịp Tết là thời điểm đông khách nhất, mỗi ngày đón khoảng 100–200 lượt khách; vào mùa mưa lượng khách giảm. Theo bà Kiều, để phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái của cù lao Tân Lộc, địa phương cần tăng cường quảng bá và kết nối các điểm du lịch với các đơn vị lữ hành để thu hút khách.

Để thúc đẩy phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân phường Tân Lộc đã thành lập Câu lạc bộ phát triển du lịch sinh thái với sự tham gia của các đoàn thể và đại diện các điểm du lịch trên địa bàn. Câu lạc bộ nhằm tăng cường liên kết giữa các điểm du lịch, đồng thời vận động các nhà vườn, hộ dân nâng cao nhận thức, tham gia mô hình du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Lộc cho biết, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh du lịch sinh thái miệt vườn của cù lao. Phường đang rà soát các điểm du lịch, phối hợp với các nhà vườn và hộ kinh doanh để củng cố, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng. Tuy nhiên, việc kêu gọi đầu tư và hoạt động quảng bá du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương.

Theo bà Hà, để phát huy lợi thế vị trí địa lý đặc thù của cù lao, địa phương kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ đầu tư bến bãi, hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy. Phường tập trung phát triển mô hình du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm OCOP và đưa vào khai thác phục vụ du lịch. Đồng thời, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trên địa bàn phường Tân Lộc nói riêng đưa vào khai thác du lịch… nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Không chỉ các địa phương có vị trí đặc thù như cù lao, cồn bãi, một số xã, phường vùng ven thành phố cũng đang tập trung định vị lại không gian phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp; đồng thời làm mới sản phẩm du lịch, tăng cường kết nối để hình thành các điểm đến hấp dẫn.

Du khách được trải nghiệm câu chuyện xoay quanh con trâu, cánh cò khi đến với Cồn Sơn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Mở rộng "vòng liên kết" để định vị tour, tuyến

Xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ được thành lập trên cơ sở hợp nhất bốn địa phương gồm xã Tân Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, thị trấn Một Ngàn và thị trấn Bảy Ngàn (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang trước đây). Với diện tích tự nhiên 58,60 km², địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều mô hình kinh tế, trong đó du lịch cộng đồng được xem là hướng đi giàu tiềm năng.

Hiện nay, xã Tân Hòa đang từng bước hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm sinh hoạt miệt vườn, du lịch sông nước, tham quan sản xuất nông nghiệp và thưởng thức ẩm thực địa phương. Một số mô hình bước đầu tạo dấu ấn với du khách như Homestay Mương Đình, Trại sữa dê Ngọc Đào cùng nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch tại địa phương vẫn còn hạn chế như quy mô nhỏ lẻ, sản phẩm chưa đa dạng, sự liên kết giữa người dân, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành chưa chặt chẽ.

Ông Lê Hoàng Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa cho biết, địa phương mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố trong định hướng phát triển, tư vấn xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối tour tuyến và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành để đưa du khách về trải nghiệm, hình thành chuỗi giá trị du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Theo ông Xuyên, xã Tân Hòa cũng chú trọng liên kết với các xã, phường lân cận như Nhơn Ái, Phong Điền, Trường Long và phường An Bình. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành các tuyến du lịch liên hoàn, đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, hướng đến phát triển du lịch theo không gian mở và liên kết vùng. Mặt khác, sự chủ động, đồng thuận và tham gia tích cực của nhân dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ và phong cách phục vụ chính là yếu tố quyết định để du lịch Tân Hòa phát triển bền vững.

Ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố nhấn mạnh: Du lịch nông nghiệp là một trong những lĩnh vực định hướng tiềm năng và kỳ vọng thu hút được lượng khách đến Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ. Thời gian tới, ngành du lịch sẽ tập trung tham mưu UBND thành phố về các sản phẩm du lịch mới và tập trung đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng; tham mưu các cơ chế thu hút đầu tư vào du lịch đường sông, du lịch sinh thái miệt vườn và đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch để tiếp cận du khách toàn cầu.

Toàn thành phố Cần Thơ có trên 110 khu, điểm tham quan du lịch với đa dạng loại hình du lịch sinh thái đa dạng từ du lịch sông nước, cộng đồng, du lịch biển..., kèm theo đó là hệ thống cơ sở lưu trú đảm bảo chất lượng, dịch vụ đa dạng phục vụ đông đảo đối tượng khách khi đến với thành phố. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung tham mưu xây dựng các sản phẩm mới, đẩy mạnh liên kết gắn với phát triển, bảo tồn văn hóa và môi trường sẽ là tiền đề để du lịch thành phố tăng tốc phát triển, góp phần thu hút khách du lịch trong nước và khách quốc tế./.