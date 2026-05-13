Phát huy lợi thế liên kết vùng, hướng tới tăng trưởng hai con số

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển khi hội tụ đầy đủ đặc trưng của miền núi, đồng bằng và ven biển, với tiềm năng lớn về đất đai, tài nguyên và kết nối hạ tầng. Địa phương có lợi thế với hệ thống cảng biển nước sâu, 2 sân bay cùng mạng lưới cao tốc, đường sắt kết nối liên vùng, tạo dư địa lớn để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh xác định việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế cùng huy động nguồn lực đầu tư là yếu tố then chốt. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, nguồn lực từ Trung ương và vốn ODA được xác định là yếu tố then chốt giúp tỉnh vượt qua khó khăn về ngân sách. Hiện tổng nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh khoảng 223.000 tỷ đồng; trong đó tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 152.000 tỷ đồng và huy động khoảng 11.000 tỷ đồng vốn ODA. Tỉnh quyết tâm hoàn thành cao tốc Quy Nhơn – Pleiku vào năm 2028 để phá vỡ điểm nghẽn kết nối. Địa phương cũng kiến nghị nâng cấp Sân bay Pleiku và hạ tầng Cửa khẩu Lệ Thanh để thúc đẩy giao thương, logistics và thu hút đầu tư. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ khoảng 6.000 tỷ đồng đầu tư hệ thống hồ đập, kênh mương thủy lợi do tỷ lệ tưới chủ động hiện chỉ đạt khoảng 8–9%, ảnh hưởng lớn đến sản xuất khi xảy ra hạn hán. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi quy mô lớn và chuyển đổi cơ cấu lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và tài chính Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong cải cách hành chính và sắp xếp tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư được rút ngắn còn khoảng 60 ngày, giảm 50% so với quy định. Công tác điều hành được thực hiện theo tuần, phân công rõ trách nhiệm cho từng lãnh đạo sở, ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển chi tiết và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch 5 năm cho 135 xã, phường. Mỗi địa phương được yêu cầu xác định nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá và định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Từ năm 2022, tỉnh đã triển khai giao KPI cho từng xã, phường, tạo nền tảng để địa phương chủ động thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển khi Trung ương phát động.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dù có dư địa lớn, Gia Lai vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như: hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế và những bất cập trong việc quản lý tài sản công cũng như sắp xếp cán bộ sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các động lực tăng trưởng nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của tỉnh; kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực; tiến độ các dự án động lực và phương án dự phòng tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Các ý kiến cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kết quả giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác quy hoạch, liên kết vùng; phát triển du lịch, logistics; việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội và xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Gia Lai đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng đồng bộ, có phân công, theo dõi, đánh giá tiến độ cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực; quan tâm rà soát cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đánh giá kết quả tăng trưởng GRDP quý I/2026 của tỉnh đạt 8,5% là “rất ấn tượng”, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Hữu Toàn nhận định, mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của Gia Lai là có cơ sở để thực hiện, song cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi tỉnh tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng, nhất là công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đề nghị Gia Lai tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, kiến nghị để Đoàn công tác tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trước đó, chiều 12/5, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại nút đầu tuyến cao tốc (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai)./.