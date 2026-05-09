Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 chính thức được phát động. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra yêu cầu mới, động lực mới và không gian phát triển mới cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong dòng chảy đó, việc Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn mùa giải 2026 được phát động nhằm tiếp tục sứ mệnh lan tỏa tri thức và đổi mới sáng tạo. Với chủ đề “Trí tuệ Việt - Bứt phá vì Tương lai Bền vững”, mùa giải 2026 thể hiện khát vọng đồng hành cùng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người lao động sáng tạo trên cả nước trong hành trình kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa các giá trị nhân văn vì cộng đồng.



Theo Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026, mùa giải năm nay, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn sẽ xét trao cho 5 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội, khoa học nhân văn; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y - dược; Khoa học nông nghiệp. Mỗi lĩnh vực sẽ trao cho 1 công trình xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 140.000 USD (theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao giải - tăng 20.000 USD so với mùa trước), kèm Cúp vàng và Chứng nhận Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn.



Hội đồng Giải thưởng năm 2026 được dẫn dắt bởi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm đến từ các tổ chức giáo dục, nghiên cứu uy tín và các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam như: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam…



Theo Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Nhuận, các công trình tham dự phải đáp ứng 3 tiêu chí cốt lõi. Công trình phải là những phát hiện mới, mang lại nhận thức và cách tiếp cận mới trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và đặc biệt là đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tế tối thiểu 3 năm. Công trình phải có tác động thay đổi quan trọng trong đời sống sản xuất, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giải quyết những vấn đề then chốt để cải tiến và đổi mới công nghệ. Công trình đạt giải phải đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đặc biệt quan trọng thúc đẩy cơ cấu sản xuất; đồng thời ứng phó hiệu quả với biến đổi toàn cầu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



Đặc biệt, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn cam kết hỗ trợ kinh phí phát triển để các công trình đạt giải tiếp tục mở rộng ứng dụng, nâng cao chất lượng và hướng tới chuẩn mực quốc tế.



Tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, đơn vị sáng lập Giải thưởng cho biết, phát động từ năm 2010, trải qua 16 năm, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ luôn tôn vinh nhà khoa học, sáng chế đã nghiên cứu, sáng tạo nên những công trình khoa học; đồng thời, động viên khuyến khích nhà khoa học phát huy trí tuệ, tạo ra những sản phẩm phục vụ đắc lực cho xã hội, cho cộng đồng. Thông qua việc phát động Giải thưởng Bảo Sơn 2026, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn mong muốn tạo thêm động lực để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, tác giả và các tập thể sáng tạo tiếp tục dấn thân, cống hiến, đưa tri thức Việt Nam trở thành nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước.



Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+



Tiền thân từ Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn, thành lập năm 2010, dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Bảo Sơn, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn là một trong những giải thưởng uy tín tại Việt Nam dành cho các công trình nghiên cứu, sáng tạo về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - dược, khoa học nông nghiệp có giá trị nổi bật. Qua các mùa giải, Giải thưởng đã góp phần ghi nhận, lan tỏa và cổ vũ những đóng góp bền bỉ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ Việt Nam.

Năm 2024, bốn công trình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe, Văn học và Nghệ thuật đã được vinh danh, gồm: Công trình nghiên cứu và sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi - AVAC ASF LIVE, thuộc lĩnh vực Bảo vệ vật nuôi và môi trường, do Tiến sĩ Nguyễn Văn Điệp, Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam nghiên cứu thực hiện; Công trình nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị bệnh lý tuyến giáp, thuộc lĩnh vực Khoa học sức khỏe, do Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Lương nghiên cứu thực hiện; Công trình nghiên cứu và ứng dụng vật liệu và kết cấu composite ba pha tiên tiến trong kỹ thuật, thuộc lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật do Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức nghiên cứu thực hiện; Công trình Lịch sử chính sách dân tộc của những người Cộng sản Việt Nam, thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn do Giáo sư, Tiến sĩ Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) nghiên cứu thực hiện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn 2026 từ ngày 10/5/2026 đến 30/12/2026. Quy trình thẩm định và chấm giải sẽ kéo dài từ 5/1 đến 15/4/2027./.