Phát động cuộc thi khởi nghiệp xanh lần thứ 12 -2026

Gian hàng trưng bày sản phẩm cuộc thi khởi nghiêp Xanh. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Theo đó, với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng, cuộc thi khởi nghiệp xanh lần thứ 12 -2026 tiếp tục được thiết kế theo hướng đồng hành dài hạn với doanh nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động trao giải. Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt, các dự án tham dự cuộc thi năm nay còn nhận được nhiều hỗ trợ về đào tạo, xúc tiến thương mại, truyền thông và kết nối đầu tư…

Điểm mới nổi bật của cuộc thi còn có thể kể đến là phân chia đối tượng tham gia thành 4 nhóm phát triển gồm: hạt giống - ý tưởng kinh doanh và startup dưới 1 năm; ươm tạo - dự án hoạt động từ 1–3 năm; tăng tốc - doanh nghiệp hoạt động từ 3–5 năm; dẫn dắt - doanh nghiệp hoạt động trên 5 năm. Việc phân nhóm được kỳ vọng sẽ giúp các dự án nhận được nội dung hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từ xây dựng mô hình kinh doanh, hoàn thiện sản phẩm, tiêu chuẩn hóa quy trình cho đến mở rộng thị trường và nâng cao năng lực xuất khẩu.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 -2026 cho biết, tính đến đầu tháng 6/2026, nhiều địa phương có số lượng dự án đăng ký tham gia như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội. Đây là tín hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khởi nghiệp đối với các mô hình kinh doanh xanh và phát triển bền vững.

Trong năm 2026, cuộc thi tập trung nội dung như xây dựng thương hiệu xanh, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, ứng dụng AI và IoT trong sản xuất, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và chiến lược phát triển thị trường. Về xúc tiến thương mại, các dự án có cơ hội tham gia chuỗi phiên chợ khởi nghiệp, hội chợ trong nước và quốc tế, đồng thời được kết nối với hệ thống doanh nghiệp, nhà phân phối và nhà đầu tư.

Bà Vũ Kim Anh chia sẻ thêm, Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi khởi nghiệp Xanh tiếp tục là nơi phát hiện những mô hình kinh doanh có trách nhiệm với môi trường, khả năng tạo sinh kế cho cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Song song đó, cuộc thi phát huy vai trò là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Hiệp hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Cuộc thi khởi nghiệp Xanh được tổ chức thường niên nhiều năm liền, không phải là số lượng dự án tham gia mà là sự hình thành của một thế hệ doanh nông trẻ biết khai thác tài nguyên bản địa bằng tư duy đổi mới sáng tạo, biết tạo giá trị gia tăng cho nông sản thông qua công nghệ, tiêu chuẩn và mô hình kinh doanh bền vững. Nhiều dự án từng tham gia cuộc thi nay đã trở thành những doanh nghiệp thực thụ, có thị trường, năng lực xuất khẩu và đang tạo tác động tích cực cho cộng đồng địa phương.

Thống kê qua 11 mùa, cuộc thi khởi nghiệp Xanh đã thu hút gần 1.800 dự án đến từ 32 tỉnh, thành phố trên cả nước; đồng thời tổ chức 49 diễn đàn, hơn 450 lớp tập huấn với trên 32.000 lượt doanh nghiệp và dự án tham gia. Trong số đó, nhiều dự án bước ra từ cuộc thi đã phát triển thành doanh nghiệp thành công, trở thành doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn và doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao - chuẩn hội nhập cũng như đưa các sản phẩm nông nghiệp và đặc sản địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế./.