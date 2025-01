Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.



Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm:



Thưa các đồng chí Trung ương,

Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị,



Dù Tết Nguyên đán đã cận kề, song vì các công việc đặc biệt quan trọng của Đảng cần triển khai ngay, nên Bộ Chính quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương vào thời điểm này. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Trung ương, các đồng chí đại biểu đã về dự Hội nghị và tôi xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.



Thưa các đồng chí,



Trung ương vừa biểu quyết thông qua nội dung chương trình Hội nghị. Theo đó, chúng ta sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 05 nội dung, trong đó có 03 nhóm vấn đề quan trọng, đó là: (i) Tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (ii) Đề án bổ sung mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên và tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030; (iii) Công tác cán bộ theo thẩm quyền của Trung ương. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về (a) Đánh giá kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024; (b) Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025. Đó là những công việc thường xuyên hàng năm, nhưng năm nay chúng ta làm sớm hơn so với thông lệ trước đây.



Về tài liệu Hội nghị, chúng tôi đã gửi trước để các đồng chí nghiên cứu, vì vậy để bảo đảm thời gian, Ban tổ chức xin phép Trung ương không trình bày lại các Tờ trình mà dành thời gian tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến.



Để góp phần thành công cho Hội nghị, tôi xin phát biểu gợi mở một số vấn đề để Trung ương nghiên cứu thảo luận và quyết định đối với những nội dung sau:



Thứ nhất, về nhóm vấn đề tổng kết Nghị quyết 18. Đây là nội dung trọng tâm nhất tại Hội nghị Trung ương lần này. Thực hiện kết luận của Trung ương tại Hội nghị ngày 25/11/2024, trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện Nghị quyết 18 từ năm 2017 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo rất quyết liệt, khẩn trương triển khai tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy mới trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, “không cầu toàn nhưng không nóng vội”, với những bước đi, lộ trình thực hiện bài bản, khoa học, bảo đảm giữ đúng điều lệ Đảng, qui định, nguyên tắc, định hướng chỉ đạo của Trung ương. Chỉ trong 02 tháng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 21 kết luận, quyết định; Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 đã ban hành 39 văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai hoạt động liên quan đến tổng kết Nghị quyết này. Các cơ quan, Ban đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương đã đi đầu nêu gương, khẩn trương triển khai rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp đầu mối bên trong theo định hướng. Chính phủ đã khẩn trương ban hành các chính sách bảo đảm quyền, lợi ích của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần giải tỏa tâm tư, tạo thuận lợi trong quá trình sắp xếp. Các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện việc tổng kết; nghiên cứu, đề xuất phương án tinh gọn, kết thúc hoạt động, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương. Việc tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ đánh giá rất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, những nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được thực hiện ngay theo đúng tinh thần “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở", cụ thể là ngày 30/12/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 03 ban Đảng, 04 đơn vị sự nghiệp của Đảng và 06 tổ chức chính trị - xã hội. Nhìn tổng thể đến nay, nhiều phần việc đã vượt tiến độ đề ra và bảo đảm đúng định hướng Trung ương đã chỉ đạo. Sở dĩ các công việc được triển khai thuận lợi, nhanh là vì chúng ta đã biết kế thừa các kết quả công tác sắp xếp bộ máy tổ chức đã được triển khai từ nhiều nhiệm kỳ trước. Nhiều vấn đề thực tiễn về bộ máy đã được đánh giá và thấy được sự công kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Nay Trung ương đặt vấn đề tổng kết nên đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân, bởi đó còn là những vấn đề “đã chín, đã rõ”. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị trình Trung ương cho ý kiến về báo cáo tổng kết Nghị quyết 18 và Phương án bố trí, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị với nhiều nội dung mang tính cải cách mạnh mẽ, như giảm đầu mối, xóa bỏ cấp trung gian trong các cơ quan khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đề xuất phương án không tổ chức Công an cấp quận, huyện trong hệ thống Công an nhân dân…



Đây là những vấn đề đặc biệt hệ trọng, mang tính cách mạng cao nên đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, đánh giá cho ý kiến để tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong tổ chức thực hiện; đồng thời, cho ý kiến về những công việc cần tiếp tục triển khai để bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Tôi rất mong các đồng chí với tinh thần Đảng viên, với kinh nghiệm thực tiễn điều hành công tác và thực tiễn đời sống xã hội, địa phương, đơn vị mình để phản ánh, góp ý chân thành, thẳng thắn đối với nội dung sắp xếp, bố trí cán bộ.



Thứ hai, về nhóm vấn đề kinh tế - xã hội. Tại Hội nghị Trung ương 10 (Tháng 9/2024), Trung ương đã thảo luận thông qua chủ trương định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,5-7%, phấn đấu đạt 7-7,5%; giai đoạn 2026-2030 định hướng mục tiêu tăng trưởng bình quân 7,5-8,5%/năm. Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa các mục tiêu này để tổ chức thực hiện. Từ sau Hội nghị Trung ương 10, Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tạo nền tảng để phát triển đất nước trong Kỷ nguyên mới, nhất là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực; phân cấp phân quyền mạnh mẽ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường hoàn thiện hạ tầng, nhân lực, nhất là những vấn đề mới để thúc đẩy tăng trưởng (triển khai dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân; các tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt kết nối với Trung Quốc; đường sắt đô thị, xây dựng Trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…); chỉ đạo các giải pháp để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, coi đây là động lực quan trọng hàng đầu để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đến nay, cập nhật đầy đủ tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cho thấy chúng ta đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng về tăng trưởng, quy mô kinh tế, GDP bình quân đầu người, lạm phát, năng suất lao động, doanh nghiệp, thu hút FDI, văn hóa, an sinh xã hội, lao động, việc làm, đời sống người dân… đạt kết quả nổi bật, cao hơn chỉ tiêu phấn đấu đã báo cáo Trung ương và Quốc hội, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đây là cơ sở để chúng ta có thể đặt mục tiêu phát triển cao hơn, cụ thể là năm 2025 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, tạo đà để tăng trưởng liên tục 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Mặt khác, nếu không phấn đấu các mục tiêu nêu trên thì nhiều khả năng chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025, không thể thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình, không thể thực hiện được 2 mục tiêu 100 năm (đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao) như Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đề nghị Trung ương tập trung thảo luận cho ý kiến về những vấn đề này, đặc biệt là các giải pháp làm thế nào để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, tranh thủ được cơ hội, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, các “dư địa” để phát triển nhanh và bền vững đất nước, góp phần đạt được mục tiêu đã đề ra năm 2025 và cả giai đoạn 2026-2030. Điều rất qua trọng nhất đối với nội dung này là các đồng chí ở từng địa phương, bộ, ngành phải tìm ra “những việc cần làm ngay” và phải triển khai quyết liệt những việc cần làm ngay đó thì mới có thể đạt các chỉ tiêu đề ra. Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh- Hải Phòng- Quảng Ninh- Bình Dương- Bắc Giang và những tỉnh có mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2024 vừa qua phải giữ vững và tiếp tục tăng trưởng hơn nữa để làm động lực cho các địa phương khác cùng vươn lên.



Thứ ba, về công tác cán bộ. Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương các chủ trương, phương án kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phương án giới thiệu, bố trí cán bộ các cơ quan sau khi sắp xếp, kiện toàn và một số công việc khác liên quan đến công tác cán bộ... nhằm từng bước hoàn thiện và tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng, bảo đảm các cơ quan trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu rất cao về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Những công việc này cũng là tạo tiền đề cho công tác tổ chức, cán bộ cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng.



Hai nội dung còn lại là Đánh giá kiểm điểm sự điều hành, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và chương trình kiểm tra giám sát năm 2025 cũng cần các đồng chí cho ý kiến, đặc biệt là nội dung liên quan đến sự điều hành, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những phần “được”, phần “hay” thì chỉ cần các đồng chí ghi nhận. Chúng tôi cần các đồng chí tập trung cho ý kiến về phần “chưa được”, những nội dung cần sửa chữa, điều chỉnh, cần triển khai thực hiện đối với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thậm chí là đối với từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.



Thưa các đồng chí!



Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, sự quyết đoán, quyết liệt, sự đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới việc triển khai thực hiện, do vậy Tôi đề nghị các đồng chí Trung ương, các đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung để Hội nghị đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.



Trên tinh thần như vậy, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Một lần nữa chúc các đồng chí mạnh khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.



Xin trân trọng cảm ơn.