Phái đoàn Việt Nam tại LHQ gặp gỡ và thông tin tới báo chí quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự sự kiện có Văn phòng phụ trách Báo chí và truyền thông (MALU) của Ban Thư ký LHQ cùng đông đảo đại diện của hơn 20 hãng thông tấn quốc tế lớn, trong đó có Reuters, CNBC, Le Monde, Al Jazeera, NHK, Nikkei, Kyodo News, Asahi Shimbun, Tân Hoa xã, CCTV, RIA Novosti, TASS, SABC News…

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã thông tin khái quát về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết 40 năm Đổi mới, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Đại sứ nêu bật một số điểm mới đáng chú ý trong văn kiện của đại hội lần này, trong đó có “3 đột phá chiến lược” để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới - gồm hoàn thiện khuôn khổ thể chế, phát triển nguồn nhân lực và đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; xác định bảo vệ môi trường cùng với phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Lê Hoàng - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Về đối ngoại, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cho biết Đại hội XIV sẽ lần đầu tiên xác định đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bình đẳng, cùng có lợi; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cũng chia sẻ một số thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm 2025. Trả lời câu hỏi của các hãng thông tấn quốc tế về ưu tiên của Việt Nam tại LHQ trong năm 2026, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ trong hệ thống quản trị toàn cầu; chủ trương tham gia ngày càng chủ động, tích cực vào việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có việc nỗ lực đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào tháng 4-5/2026.

Buổi gặp gỡ giữa Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ và báo chí quốc tế đã diễn ra trong không khí cởi mở, tạo cơ hội để các cơ quan thông tấn – truyền thông thường trú tại New York tìm hiểu thêm về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu mọi mặt cũng như định hướng, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới./.