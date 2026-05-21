Nước sạch về bản, người dân vùng cao khép lại nỗi lo ô nhiễm

*Nỗi lo nguồn nước ô nhiễm

Công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân vùng cao Quản Bạ đã đưa vào sử dụng. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Trước đây, 122 hộ dân thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ chủ yếu tự mua đường ống để dẫn nước từ đầu nguồn về sử dụng. Dù chưa qua hệ thống xử lý, lắng lọc nhưng nguồn nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân. Tuy nhiên, từ năm 2021, khi nhiều diện tích đất khu vực đầu nguồn được chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng hoa hồng, người dân bắt đầu phát hiện nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm.

Ông Sân Đức Dùng, Trưởng thôn Nà Vìn cho biết, từ khi các vườn hoa hồng xuất hiện tại khu vực đầu nguồn, nước sinh hoạt của người dân có mùi nồng, khó sử dụng. Qua tìm hiểu thực tế, người dân nhận thấy các chủ vườn thường xuyên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc hoa nên lo ngại hóa chất ngấm vào nguồn nước sinh hoạt.

"Người dân rất lo lắng vì nguồn nước ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hằng ngày nên thôn đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ giải quyết", ông Sân Đức Dùng chia sẻ.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, UBND xã Quản Bạ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát và lấy mẫu nước tại khu vực đầu nguồn sinh hoạt của thôn Nà Vìn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang xét nghiệm. Kết quả cho thấy nguồn nước không đạt tiêu chuẩn ở một số chỉ tiêu như: Coliforms, E.Coli, độ đục và pecmanganat, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch UBND xã Quản Bạ cho biết, sau khi có kết quả kiểm tra, địa phương đã triển khai các giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình cấp nước sạch. Đồng thời, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm, khuyến cáo người dân không sử dụng để ăn uống và sinh hoạt.

*Niềm vui của bản làng vùng cao

Người dân Quản Bạ (Tuyên Quang) kiểm tra các đường ống dẫn nước sạch. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Theo chính quyền địa phương, đến nay người dân trên địa bàn xã Quản Bạ nói chung và thôn Nà Vìn nói riêng đã từng bước được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh, góp phần bảo đảm sức khỏe và ổn định đời sống sinh hoạt.

Có được kết quả này là nhờ triển khai công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân vùng cao. Dự án được UBND huyện Quản Bạ (cũ) phê duyệt năm 2023 với tổng mức đầu tư hơn 52 tỷ đồng, gồm các hạng mục như: Đập đầu mối, trạm xử lý nước, hệ thống đường ống, bể chứa và hệ thống vận hành đồng bộ... Theo thiết kế, công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho khoảng 1.460 hộ dân vào mùa mưa và khoảng 900 hộ dân trong mùa khô.

Công trình được khởi công từ đầu năm 2024. Sau thời gian vận hành thử nghiệm, đến cuối tháng 4/2026, hệ thống nước sạch đã được đấu nối, cấp nước cho toàn bộ 122 hộ dân thôn Nà Vìn cùng các trường học trên địa bàn. Đầu tháng 5/2026, công trình được bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ công cộng, môi trường và cấp thoát nước khu vực Quản Bạ quản lý, vận hành.

Ông Chu Minh Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công cộng, môi trường và cấp thoát nước khu vực Quản Bạ cho hay, ngay sau khi tiếp nhận công trình, đơn vị đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống; đồng thời ký hợp đồng cấp nước với các hộ dân. Đến nay, toàn bộ các hộ dân tại các thôn Nà Vìn và Nặm Đăm đã được sử dụng nguồn nước sạch ổn định.

Việc công trình nước sạch được đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân vùng cao Quản Bạ. Qua đó, giúp người dân được sử dụng nguồn nước sạch, bảo đảm vệ sinh, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe từ nguồn nước ô nhiễm. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện vệ sinh môi trường và bảo đảm an sinh cho người dân vùng cao.

Bà Sùng Thị Mai, thôn Nà Vìn phấn khởi: "Trước đây gia đình rất lo lắng vì phải sử dụng nguồn nước nghi ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nay có nước sạch ổn định, bà con rất phấn khởi nên dù phải trả phí sử dụng nước nhưng các hộ trong thôn đều đồng thuận".

Xã Quản Bạ tiếp tục giao các phòng chuyên môn rà soát, kiểm tra toàn bộ nguồn nước trên địa bàn; đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm thêm các nguồn nước phù hợp để đề xuất triển khai các dự án cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân vùng cao.

Những công trình nước sạch tại xã Quản Bạ và các địa phương vùng cao của tỉnh Tuyên Quang không chỉ giúp người dân có nguồn nước hợp vệ sinh mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện môi trường nông thôn. Nước sạch về bản cũng mang theo niềm vui và sự yên tâm cho người dân vùng cao./.