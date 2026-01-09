Nông sản, thực phẩm Việt Nam thu hút sự quan tâm tại triển lãm hàng đầu châu Á

Tham gia sự kiện này có hơn 2.200 doanh nghiệp, nhà triển lãm đến từ hơn 30 quốc gia, cùng 15.000 nhà mua hàng quốc tế từ hơn 120 quốc gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến và đồ uống.

Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng (thứ tư, từ trái sang) và ông Rakesh Kumar (thứ năm, từ phải sang), Chủ tịch Trung tâm Triển lãm Ấn Độ, cắt băng khai trương gian hàng Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thúy

Indusfood 2026 do Hội đồng Xúc tiến thương mại Ấn Độ (TPCI) tổ chức nhằm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu, thúc đẩy thương mại, đầu tư và mở rộng xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu quốc tế đối với thực phẩm an toàn, bền vững và có truy xuất nguồn gốc ngày càng tăng. Hội chợ này được kỳ vọng sẽ củng cố vai trò của Ấn Độ như một đối tác đáng tin cậy trong thương mại thực phẩm toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp tham dự, trong đó có Việt Nam.

Các đại biểu đốt đèn khai mạc hội chợ. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Phát biểu khai mạc hội chợ, Bộ trưởng Công nghiệp chế biến thực phẩm Ấn Độ Chirag Paswan nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của chính phủ nước này trong việc phát triển ngành chế biến thực phẩm, coi đây là cầu nối giữa chính phủ và doanh nghiệp. Ông khẳng định Ấn Độ có nguồn cung nông sản dồi dào và mục tiêu trọng tâm hiện nay là chuyển đổi sản lượng thành giá trị gia tăng, thúc đẩy xuất khẩu và thu hút đầu tư. Bộ trưởng Paswan cho biết thêm các cải cách về thuế, trong đó có việc giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) xuống mức 0–5%, đã tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tham gia Indusfood 2026, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp các nhà mua hàng toàn cầu, kết nối đối tác phân phối, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng mới, cũng như tham gia chuỗi sự kiện chuyên đề về đầu tư, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới trong ngành thực phẩm. Hội chợ này cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tại Ấn Độ cũng như tại các khu vực Trung Đông, châu Phi và châu Âu.

Công ty Nghiệp Xuân giới thiệu sản phẩm sầu riêng tươi. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Một trong những doanh nghiệp thu hút sự chú ý của khách tham quan hội chợ lần này là Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nghiệp Xuân với thế mạnh là các loại trái cây nhiệt đới đông lạnh như sầu riêng, chanh dây, xoài và mít. Doanh nghiệp này đầu tư hệ thống công nghệ đông lạnh và chuỗi cung ứng lạnh khép kín, bảo đảm chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Hiện Nghiệp Xuân đã xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Canada. Tham gia hội chợ là cơ hội để công ty trên mở rộng đối tác và quảng bá thương hiệu trái cây Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Ngay trong ngày đầu của hội chợ, nhiều đối tác Ấn Độ đã đề nghị nhập khẩu các nông sản tươi của Việt Nam như dừa, xoài, chanh dây, nhãn, tuy nhiên trên thực tế, hai nước chưa đạt được sự thống nhất về các tiêu chuẩn kiểm dịch đối với những loại hoa quả tươi theo yêu cầu của đối tác.

Tiến sĩ Tarun Bajaj, Giám đốc Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm Chế biến (APEDA) thuộc Bộ Công thương Ấn Độ. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tiến sĩ Tarun Bajaj – Giám đốc Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm Chế biến (APEDA) thuộc Bộ Công thương Ấn Độ, cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, với cán cân thương mại nhìn chung khá cân bằng. Ấn Độ xuất khẩu sang Việt Nam nhiều mặt hàng như thịt trâu, nông sản sấy khô, lạc, thực phẩm tươi và sản phẩm chế biến, đồng thời nhập khẩu từ Việt Nam các sản phẩm chế biến ngày càng phổ biến tại thị trường Ấn Độ. Thương mại thực phẩm song phương được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng khi hai bên mong muốn mở rộng danh mục hàng hóa và tiếp cận thị trường của nhau. Hai nước đang trao đổi để tháo gỡ rào cản thị trường và thúc đẩy các thỏa thuận mới trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, Ấn Độ và Việt Nam còn đóng vai trò là điểm trung chuyển để tái xuất hàng hóa sang các thị trường khu vực, góp phần củng cố triển vọng hợp tác lâu dài.

Theo ông Rakesh Kumar – Chủ tịch Trung tâm Triển lãm Ấn Độ (IEML), sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ rất ấn tượng, với nhiều sản phẩm được khách tham quan Ấn Độ đánh giá cao. Thị trường giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp (B2B) của Ấn Độ còn nhiều dư địa cho hàng Việt, đặc biệt là các sản phẩm mới như dứa sấy, xoài sấy và cà phê. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm Ấn Độ đang tăng trưởng mạnh, các sản phẩm này có tiềm năng tiêu thụ lớn. Khoảng cách địa lý gần gũi cùng quan hệ hữu nghị, sự chấp nhận cao giữa người dân hai nước tạo điều kiện thuận lợi để hàng Việt mở rộng thị phần tại Ấn Độ.

Các đại biểu dự khai mạc hội chợ Indusfood. Ảnh: Ngọc Thúy - PV TTXVN tại Ấn Độ

Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay và hệ sinh thái toàn diện bao phủ chuỗi giá trị thực phẩm – đồ uống, Indusfood 2026 được đánh giá là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường hiện diện tại thị trường Ấn Độ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu./.