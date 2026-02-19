Nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng sản xuất đầu Xuân

Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ngay từ mùng 3 Tết Bính Ngọ (19/2/2026), nhiều hộ nông dân xã Thư Lâm đã tập trung làm đất, đưa máy xuống đồng cấy lúa, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 28/2/2026 theo khung thời vụ của thành phố.

Cùng ngày, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội do Phó Giám đốc Nguyễn Mạnh Phương dẫn đầu đã kiểm tra mô hình lúa VietGAP (thôn Hà Lỗ, xã Thư Lâm) với quy mô 50 ha, sử dụng giống TBR225 và áp dụng đồng bộ cơ giới hóa mạ khay – máy cấy. Mặc dù đang trong những ngày Tết, bà con vẫn bám đồng, không khí sản xuất diễn ra sôi nổi cùng tiếng máy cấy hoạt động liên tục.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Liên Hà (xã Thư Lâm) đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Kiểm tra khu sản xuất mạ khay của Hợp tác xã Liên Hà, toàn bộ các khay mạ được gieo, che phủ và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Ông Nguyễn Mạnh Phương đánh giá cao chất lượng mạ đồng đều, thân khỏe, rễ tốt (nền tảng quan trọng giúp máy cấy hoạt động hiệu quả và nâng cao tỷ lệ sống của lúa sau cấy). Ông đề nghị Hợp tác xã tiếp tục duy trì quy trình chuẩn và phối hợp cơ quan chuyên môn để nâng cao chất lượng mạ trong các vụ tiếp theo.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ghi nhận tinh thần lao động đầu Xuân của nông dân và nỗ lực của xã trong việc đẩy mạnh cơ giới hóa. Ông yêu cầu Hợp tác xã Liên Hà tiếp tục tập trung nhân lực và máy móc để hoàn thành gieo cấy trước ngày 28/02/2026; tăng cường theo dõi đồng ruộng, chủ động phòng trừ ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ, đạo ôn và chuột hại trên diện tích mới cấy. Đồng thời, địa phương cần thực hiện tiết kiệm nước, gia cố bờ vùng, bờ thửa và mở rộng diện tích áp dụng SRI kết hợp máy cấy để nâng cao năng suất và giảm phát thải.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 28/2/2026, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm từ 1–1,5°C, thuận lợi cho công tác gieo cấy lúa vụ Xuân. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp lưu ý các địa phương cần duy trì mực nước 2–3 cm trên ruộng lúa mới cấy; bón thúc cân đối, giảm lượng đạm; tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phòng trừ ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ, bệnh đạo ôn và chuột hại.

Ghi nhận tại xã Thư Lâm cho thấy, dù đang trong kỳ nghỉ Tết, nhiều hộ dân vẫn duy trì nhịp sản xuất khẩn trương, thể hiện quyết tâm hoàn thành gieo cấy đúng tiến độ, tạo tiền đề cho một vụ Xuân đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Với sự chủ động của địa phương và sự hướng dẫn sát sao của ngành chuyên môn, sản xuất vụ Xuân 2026 trên địa bàn Thủ đô đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội, tính đến ngày 12/2/2026, toàn thành phố đã gieo cấy được 40.567,2/77.864 ha lúa, đạt 52,1% kế hoạch; trong đó diện tích cấy bằng máy đạt 3.340,2 ha. Diện tích mạ đã gieo đạt 3.852,1 ha, 100% diện tích mạ được che phủ; số lượng mạ khay đạt 1.415.052 khay./.