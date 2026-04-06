Ninh Bình: Tái định vị Quất Lâm, Thịnh Long trong chiến lược du lịch biển

Bãi biển Nhà thờ đổ, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN Tiềm năng lớn về du lịch biển

Trước đây, du lịch biển Ninh Bình được biết đến với các địa danh như Thịnh Long, Quất Lâm, bãi bồi Kim Sơn… với bờ cát trải dài, rừng sú vẹt xanh mướt, những dải phi lao cùng hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Với những ưu đãi của thiên nhiên, cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển đã triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu tiên phát triển du lịch biển, coi đây là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng bờ biển của tỉnh. Đơn cử, Khu du lịch Thịnh Long được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch từ năm 1997 với diện tích 72,11 ha; đến năm 2005 được nghiên cứu mở rộng giai đoạn 2 với tổng diện tích 361 ha. Khu du lịch Quất Lâm cũng được phê duyệt mở rộng với diện tích trên 151 ha.

Hạ tầng các khu du lịch từng bước được đầu tư, bao gồm hệ thống điện, đường giao thông, kè chống sạt lở, cấp thoát nước, viễn thông… đồng thời thu hút các nhà đầu tư xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi giải trí. Trong nhiều năm, các điểm du lịch biển đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách mỗi dịp hè.

Cùng với các tuyến, điểm du lịch trên, khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy - nơi bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú cũng là điểm đến hấp dẫn cho các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm. Bên cạnh đó, bãi bồi Kim Sơn cùng nhiều bãi tắm trải dài cũng được đông đảo du khách biết đến.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hoạt động của các khu du lịch, bãi biển trên địa bàn có phần kém sôi động so với trước. Nhiều công trình hạ tầng bị xuống cấp, một phần do tác động của thiên nhiên, biến đổi khí hậu, một phần do chưa được tu bổ, nâng cấp kịp thời, dẫn đến lượng khách giảm đáng kể.

Nắm bắt nhu cầu của du khách hướng về biển ngày càng tăng, các hộ kinh doanh dịch vụ, du lịch, cơ sở lưu trú tại các địa phương ven biển, các khu, điểm du lịch đã quan tâm hơn đến đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Trần Văn Sắc, Giám đốc Khách sạn Tân Thịnh (xã Hải Thịnh) cho biết, cơ sở hoạt động gần 10 năm, đạt tiêu chuẩn 2 sao với quy mô 120 phòng. Cùng với việc cải tạo cảnh quan khu vực biển Thịnh Long, đơn vị đang tập trung sửa chữa, nâng cấp khách sạn để phục vụ du khách trong mùa hè năm nay.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình khảo sát khu vực biển Quất Lâm, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh Nguyễn Văn Tiến đánh giá, biển Thịnh Long có lợi thế lớn trong phát triển du lịch biển với đường bờ biển dài 7 km chứa 3 bãi xoải rộng mịn bên những rừng phi lao lớn; là điều kiện thuận lợi để xã triển khai các đề án phát triển kinh tế du lịch biển trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, bảo đảm an ninh trật tự, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình cho rằng, với khoảng 90 km bờ biển, địa phương có điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch biển rõ nét hơn. Trên cơ sở hạ tầng và tiềm năng hiện có, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch trong việc khảo sát, xây dựng sản phẩm, kết hợp hài hòa giữa du lịch biển với du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và các loại hình du lịch khác. Qua đó, từng bước tạo sức hút cho du lịch biển Ninh Bình trong những năm tới.

Phát triển du lịch biển trong không gian mới

Với lợi thế về không gian biển và đường bờ biển dài, cùng với việc tăng cường thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng du lịch biển, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 11/3/2026 về phát triển du lịch biển giai đoạn 2026 - 2030. Đây là kế hoạch quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch biển theo hướng bền vững, hiệu quả; góp phần khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế biển, tạo động lực phát triển kinh tế biển, nâng cao đời sống nhân dân khu vực ven biển, gia tăng giá trị kinh tế biển trong cơ cấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn và xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Bình xanh, an toàn, thân thiện.

Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu hình thành từ 2 đến 3 khu du lịch biển có thương hiệu mạnh trong cả nước; từng bước làm mới thương hiệu du lịch biển Quất Lâm và Thịnh Long; phát triển các sản phẩm du lịch có khả năng cạnh tranh với các địa phương trong nước và khu vực. Đồng thời, hình thành các tuyến, điểm du lịch biển trọng điểm như: Kim Đông - Rạng Đông - Hải Thịnh - Hải Tiến - Giao Ninh - Giao Hưng - Giao Minh…, với các sản phẩm tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng ven biển, du lịch thể thao và vui chơi giải trí.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, để phát triển du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, gắn với không gian văn hóa và các sản phẩm du lịch truyền thống của địa phương, Sở đang triển khai đề án nghiên cứu tổng thể về chất lượng môi trường biển, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển du lịch biển trình UBND tỉnh. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành việc đánh giá các bãi biển có tiềm năng khai thác như Hải Thịnh, Quất Lâm, Rạng Đông, Hải Tiến…

Trên cơ sở đó, Sở Du lịch đã xác định các yếu tố về chất lượng môi trường nước, bùn, đất tại khu vực bãi biển; đồng thời đánh giá hiện trạng hạ tầng để đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp với tỉnh và địa phương trong xây dựng chiến lược phát triển thời gian tới. Thời gian qua, Sở phối hợp với các địa phương rà soát, chỉnh trang cơ sở vật chất, đánh giá hiện trạng hạ tầng, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch hè năm 2026.

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trực tiếp tham gia hoạt động du lịch biển, du lịch biển Ninh Bình đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương./.