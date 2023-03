“Nhuộm xanh” cầu Hiền Lương nhân Quốc khánh Ireland

Ngài John McCullagh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ireland tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng 120 vận động viên tham gia chạy bộ vì cộng đồng “We run - We share" tại Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Thắp đèn “nhuộm xanh” cầu Hiền Lương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải là một hoạt động nằm trong “Chiến dịch Nhuộm xanh của Ireland" và đã trở thành một chiến dịch toàn cầu. Việc Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam chọn cầu Hiền Lương là địa điểm duy nhất của Việt Nam trong "Chiến dịch Nhuộm xanh của Ireland” năm 2023, sẽ giúp đưa hình ảnh đổi mới, phát triển của tỉnh Quảng Trị đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt là người dân Ireland.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh: Việt Nam và Ireland là hai quốc gia yêu chuộng hòa bình. Cả hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng, trong đó, cả hai dân tộc đều phải trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, khó khăn và gian khổ để giành độc lập. Do vậy, nhân dân Việt Nam và nhân dân Ireland đều rất yêu hòa bình, tự do, thân thiện và mến khách. Trong suốt chiều dài lịch sử, Quảng Trị là nơi cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam diễn ra hết sức ác liệt. Sự mất mát, hy sinh trên mảnh đất này là vô cùng to lớn. Vì vậy, người dân Quảng Trị luôn thấu cảm giá trị to lớn và bất diệt của hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc Đại sứ quán Ireland lần thứ hai lựa chọn Quảng Trị là địa phương duy nhất tại Việt Nam tổ chức hoạt động thắp ánh sáng xanh kỷ niệm Quốc khánh Ireland một lần nữa khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Quảng Trị và Ireland. Đồng thời, sự kiện sẽ góp phần lan tỏa giá trị hòa bình, hữu nghị, hợp tác đến với nhân loại, đặc biệt khi thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ngài John McCullagh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ireland tại Việt Nam và ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tại cầu Hiền Lương tối 14/3/2023. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Cầu Hiền Lương (Quảng Trị) là địa phương duy nhất tại Việt Nam tổ chức hoạt động thắp ánh sáng xanh kỷ niệm Quốc khánh Ireland. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Ngài John McCullagh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ireland tại Việt Nam khẳng định, màu xanh là màu của Ireland. Hoạt động thắp ánh sáng xanh tại cầu Hiền Lương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì cây cầu không còn tượng trưng cho sự chia cắt mà là biểu tượng của sự kết nối mọi người với nhau, đồng thời là hoạt động nhắc cho hai bên nhớ về mối quan hệ mật thiết lâu đời giữa Ireland và Việt Nam, Ireland và tỉnh Quảng Trị. Đại sứ John McCullagh cho biết, ở Ireland cũng có một cây cầu tương tự - cầu Hòa Bình tại thành phố Derry, giúp kết nối nhân dân đôi bờ sông Foyle, nơi đã từng bị chia cắt trong quá khứ do xung đột tại Ireland. Ngài John McCullagh nhấn mạnh mối quan hệ đối tác giữa Ireland và tỉnh Quảng Trị luôn được ưu tiên thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển do Chính phủ Ireland tài trợ tại Quảng Trị.

Sự kiện được tổ chức thành công với hình ảnh lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Đại sứ Ireland cùng nhấn nút công tắc bật đèn “nhuộm xanh" cầu Hiền Lương - biểu tượng cho ý chí, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất của dân tộc Việt Nam.



Chiều cùng ngày, Đại sứ Ireland và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng 120 vận động viên đã tham gia chạy bộ vì cộng đồng “We run - We share" ở khu vực cầu Hiền Lương; lễ bàn giao xe phục hồi chức năng lưu động cho dự án RENEW do Chính phủ Ireland tài trợ. /.