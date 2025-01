Những dấu ấn đặc biệt trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lào

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, đây là chuyến công tác với những lần “đầu tiên” đặc biệt. Với Việt Nam, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt trong năm 2025, trong khi với Lào, đây là đoàn nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm Lào trong năm 2025. Điều này cho thấy cả hai nước đều dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ song phương, thể hiện mối quan hệ đặc biệt có một không hai, thủy chung, gắn bó như anh em một nhà. Đất nước Lào dành cho Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn sự đón tiếp nồng hậu, nghi thức trọng thị với những đặc thù riêng của quan hệ song phương.

Tuy chỉ diễn ra trong hai ngày, nhưng chuyến thăm có lịch trình dày đặc, với gần 20 hoạt động đa dạng, trong đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp tất cả các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Lào và đồng chủ trì 3 sự kiện đặc biệt quan trọng là Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào và Lễ khởi công xây dựng Công viên hữu nghị Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, hết sức hiệu quả, thực chất và toàn diện, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, là bước triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nổi bật với những dấu ấn sau:

Một là, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cả trên bình diện song phương và đa phương; triển khai tốt các cơ chế hợp tác, tham vấn song phương; tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ tầm quan trọng và quyết tâm không ngừng củng cố, xây đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá cần được gìn giữ, phát triển và truyền lại mãi mãi cho các thế hệ mai sau.

Hai là, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao và sự khẩn trương của các bộ, ngành, địa phương, hai bên đã giải quyết dứt điểm được nhiều dự án tồn đọng, tạo đà cho giai đoạn hợp tác phát triển mới năng động, thực chất hơn. Hai bên vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thương mại - đầu tư. Nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 ước đạt 2,2 tỷ USD, vượt mốc 2 tỷ USD đã đề ra, cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Hợp tác đầu tư chuyển biến tích cực, vốn đăng ký đầu tư sang Lào năm 2024 đạt 191,1 triệu USD, tăng 62,1% so với năm 2023. Hai nước ký Hiệp định mua bán than và điện, hoàn thiện khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương tại Kỳ họp lần thứ 47. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã cam kết về hợp tác mua bán than, điện trong thời gian tới; cũng như tạo thuận lợi cho thương mại, giao thương và nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp và người dân hai nước, đặc biệt là khu vực biên giới.

Ba là, hai bên thống nhất cao về chủ trương, định hướng các dự án chiến lược trong kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng, tăng cường sự kết nối doanh nghiệp để mở ra kỷ nguyên hợp tác mang tính kết nối cao giữa hai nền kinh tế; quyết tâm thúc đẩy quan hệ theo hướng đi mới, chú trọng hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí, có trọng tâm trọng điểm nhằm đưa quan hệ phát triển thực chất, hỗ trợ tích cực cho quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước. Những kết quả trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã khích lệ, động viên doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ đầu tư tại Lào. Lãnh đạo Lào cam kết tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào.

Bốn là, với tinh thần đoàn kết gắn bó truyền thống, giúp đỡ lẫn nhau giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi, phối hợp với Campuchia cùng thúc đẩy các dự án, hợp tác giữa ba nước nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nâng tầm gắn kết kinh tế, tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam trước sau như một, ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng thân thiết như Lào và Campuchia, sẵn sàng và khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác đầu tư, kinh doanh, cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển.

Năm là, về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng tích cực đóng góp xây dựng cộng đồng đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức chung, trong đó có vấn đề Biển Đông, nguồn nước sông Mekong...

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, với tinh thần kế thừa những thành tựu đạt được, cùng tình cảm xuất phát từ trái tim, nỗ lực trong từng hành động, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào đã thành công rất tốt đẹp, góp phần quan trọng tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời gian tới./.